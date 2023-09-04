

جاء قرار الحظر عقب بدء اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة في المحيط الشهر الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أن الأموال ستستخدم لإيجاد أسواق تصدير جديدة من خلال منظمة التجارة الخارجية اليابانية، كما سيذهب جزء من الأموال لشراء وتخزين المأكولات البحرية بشكل مؤقت حتى انتعاش الطلب عليها مرة أخرى.



كانت الحكومة اليابانية قد خصصت بالفعل نحو 550 مليون دولار للتعامل مع الأضرار التي لحقت بسمعة هذا القطاع والتداعيات الأخرى الناجمة عن تصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط.