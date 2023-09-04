سلطنة عمان والسعودية توقّعان على مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وتتضمن المذكرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - التشجيع على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والتعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام والمجالات التطبيقية بشكل خاص، والتشجيع على قيام فرق بحثية مشتركة.

كما تتضمن المذكرة تبادل نتائج البحوث والدراسات، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في ‏البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية، والتعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، وتبادل المعلومات في مجال الأنظمة التعليمية ومعادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل.



