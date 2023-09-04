روسيا: الاتصالات مع أمريكا حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

روسيا: الاتصالات مع أمريكا حول تبادل السجناء مغلقة وسرية
التاريخ
9/4/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات مع أمريكا فيما يتعلق بتبادل السجناء سوف تكون مغلقة وسرية.
وأضاف أوشاكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، وذلك لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء - : "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا استطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحًا أنه يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامين".
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