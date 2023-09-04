Tuesday, 05 September 2023 02:21 GMT

روسيا: الاتصالات مع أمريكا حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

9/4/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن الاتصالات مع أمريكا فيما يتعلق بتبادل السجناء سوف تكون مغلقة وسرية.

وأضاف أوشاكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، وذلك لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء - : "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا استطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحًا أنه يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامين".



MENAFN04092023000132011024ID1107005404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث