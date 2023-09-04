روسيا: الاتصالات مع أمريكا حول تبادل السجناء مغلقة وسرية

وأضاف أوشاكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين، وذلك لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء - : "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا استطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق، أنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحًا أنه يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامين".



