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ألمانيا تطالب بإصلاح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في ضوء التحولات العالمية

9/4/2023 2:36:19 PM
(MENAFN- Youm7) طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بإصلاح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في ضوء تحولات القوى العالمية.

وقالت بيربوك - في كلمتها خلال أعمال مؤتمر "رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج" اليوم - إن ألمانيا تعتزم إعادة التفكير في التعاون العالمي على الصعيد الدولي، موضحة أن بلادها ستظهر كلاعب في فريق يعرف نقاط قوته ويتيح الفرصة لنقاط القوة لدى شركائه لتلعب دورها.

وأضافت أن آخر إصلاح في مجلس الأمن الدولي جرى قبل 60 عاما، مشيرة إلى أن تلك الفترة لم تشهد فقط إعادة توحيد شطري ألمانيا وحسب بل إن نحو 60 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا أخذت طريقها نحو الاستقلال خلال تلك الفترة.

وأردفت: "هذه الدول تطالب عن حق بالمشاركة وبمقعد مناسب على الطاولة".

ورأت بيربوك، أن الشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المالية الدولية والهيئات الصحية وصياغات مثل مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة التي سينضم إليها الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال كعضو دائم.

وطالبت بيربوك، بتحسين الأدوات الدولية إذا كنا نريد أن نتغلب على التحديات الراهنة.



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