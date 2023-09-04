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يد سينفين الإسبانى يضم عمر شريف على سبيل الإعارة

9/4/2023 2:36:16 PM
(MENAFN- Youm7) نجح نادي سينفين الإسباني في التعاقد مع لاعب الدائرة في صفوف يد الأهلى عمر شريف لمدة عام على سبيل الإعارة قادمًا من القلعة الحمراء.
ولعب عمر لفريق سينفين الموسم الماضي، عندما انضم للفريق معارًا في النصف الثاني من الموسم قبل مد
فترة الإعارة موسم آخر.
وبعد عمر شريف اللاعب الثالث في الدوري الإسباني هذا الموسم مع محمد علي حارس لوجرونيو ولاعب الدائرة محمد عصام كيشا لاعب كنجاس.
من ناحية أخرى أعلن نادى باريس سان جيرمان التعاقد مع
يحيى خالد
نجم منتخب مصر لكرة اليد لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2027، لاستكمال مشوار مسيرته الاحترافية.
ويبدأ يحيى خالد مشواره مع باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، حيث يستكمل مسيرته مع فيزبريم المجرى لمدة موسم قبل الانتقال.
واحتل يحيي خالد نجم
منتخب مصر لكرة اليد
ونادي فيزبريم المجري المركز الثاني ضمن قائمة أعلى مسجلي الأهداف في نادي فيزبريم
لموسم 2022/2023، برصيد 96 هدفًا في 26 مباراة لُعبت حتى الآن.
وتعرض يحيي خالد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه ليجري جراحة الرباط الصليبي في الركبة، وتسببت هذه الإصابة في خروجه من قائمة المنتخب الوطني التي شاركت في بطولة العالم للرجال، في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الماضى.



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