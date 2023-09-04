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الأهلى يركز على رفع الحمل البدنى للاعبيه فى معسكر النمسا.. فيديو

9/4/2023 2:36:16 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الجهاز الفني للأهلي ، بقيادة مارسيل كولر، على رفع الحمل البدني للاعبيه على هامش مران اليوم الإثنين خلال معسكره الخارجي والمقام حاليا في النمسا، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام فريق برافو السلوفيني غدا الثلاثاء ضمن في أولى التجارب الودية التي يخوضها بمعسكره النمساوي، وخلال فترة إعداد الموسم الجديد.

ووصل الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية"، لاعبو النادى الأهلى، إلى معسكر منتخب مصر الأول، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، ومحمد غرابة مدير المنتخب، على استقبال الرباعي الجديد المنضم لأول مرة مع الجهاز الفني الحالي وهم سام مرسي وعمر كمال وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.
وأكد فيتوريا، خلال حديثه مع اللاعبين الأربعة، أنه يتابعهم منذ فترة، وأن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المرحلة المقبلة.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي.
وانطلق معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالي في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.



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