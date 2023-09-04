ويخوض فريق الأهلي مباراة ودية أمام فريق برافو السلوفيني غدا الثلاثاء ضمن في أولى التجارب الودية التي يخوضها بمعسكره النمساوي، وخلال فترة إعداد الموسم الجديد.

ووصل الرباعى "محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية"، لاعبو النادى الأهلى، إلى معسكر منتخب مصر الأول، الذى انطلق اليوم بالقاهرة، استعداداً لخوض مباراتى إثيوبيا وتونس يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.



