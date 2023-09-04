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وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية استعدادات مصر لاستضافة البطولة الأفريقية

9/4/2023 2:36:16 PM
(MENAFN- Youm7) التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية ،
لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر
للبطولة الأفريقية السادسة عشرة للرماية، والتي تأتى تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024.




وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البطولة سوف تقام منافساتها بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق والذي أصبح أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر وتشجع الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبرى البطولات إلى مصر، نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل
الاتحادات الدولية.




ومن جانبه أوضح اللواء حازم حسني أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من مختلف الدول الأفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة، بالإضافة إلى تمتع تلك البطولة بأن عدد المتأهلين منها إلى الأوليمبياد "16" فردا، وستكون المنافسات بمسابقات المسدس والبندقية والخرطوش.



وتقام البطولة بمشاركة 15 دولية أفريقية، هم: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس" بالإضافة إلى مصر منظمة البطولة.







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