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سموحة يسقط أمام إنبى بثلاثية وديا استعدادا للموسم الجديد

9/4/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) سقط فريق سموحة أمام فريق إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استدا الإسكندرية، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023/ 2024.



سجل أهداف إنبى في المباراة رفيق كابو "هدفين" وصلاح زايد هدفا، بينما سجل أهداف سموحة كل من الوافدين الجديدين مصطفى ميدو وفادى فريد.

ويواجه فريق سموحة غدا الثلاثاء، فريق الداخلية باستاد الإسكندرية، فى مباراة ودية في إطار المباريات التي يلعبها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.



واتفق مسئولو سموحة على مواجهة فريق زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية في ختام مبارياته الودية، بعدما رفض أحمد سامى المعسكرات الخارجية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 7 مباريات ودية، حتى الآن، بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف وأخيراً الخسارة منن إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.




ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما، وحسام هريدى لاعب النصر للتعدين، والنيجيري إيمانويل إيهيزو.













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