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حسن الحصرى: نسعى للدخول فى أجواء البطولة تدريجيا ومواجهة الجزائر أول ختبار حقيقى

9/4/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) أكد حسن الحصري، المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة ، أن المنتخب يسعى للدخول أكثر في أجواء بطولة أفريقيا تدريجيا مع تزايد المنافسة في المواجهات المقبلة.



وأوضح الحصري أن الجهاز الفني حرص على إشراك وتجربة جميع اللاعبين في مباراة بوروندي الافتتاحية بالبطولة أمس، خاصة أن مستويات المنتخبات المنافسة ستكون أصعب في المواجهات المقبلة.



وأكد الحصري جاهزية جميع اللاعبين للمنافسات، وأن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز محمد عسران، الذي يعاني من جزع خفيف في إصبعه لذلك لم يشارك أمس.



وقال المدرب العام لمنتخب مصر للكرة الطائرة: نسعى للاستعداد بقوة لمباراة الجزائر التي تعتبر ضمن أفضل منتخبات البطولة وهي اختبار حقيقي بالنسبة لنا.



وعن أقوى منتخبات البطولة قال الحصري: البطولة تشارك بها منتخبات قوية على رأسها تونس حامل اللقب، ومنتخبات ليبيا والكاميرون والمغرب، لكننا نلعب على البطولة وهدفنا التتويج.



وتضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من:”أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.



وافتتح أمس منتخب مصر بطولة أفريقيا المقامة باستاد القاهرة الدولي باكتساح بوروندي 3/0.







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