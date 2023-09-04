وزير الدفاع الفرنسي يبدأ جولة خليجية تضم السعودية والكويت والإمارات الأربعاء المقبل
التاريخ
9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الاثنين أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يبدأ هذا الأسبوع جولة خليجية تضم كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت محطة (فرانس 24) عن الوزارة القول إن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية يوم الاربعاء المقبل وتستمر حتى ال11 من سبتمبر الحالي حيث سيلتقي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ال سعود ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ال سعود.
وفي الكويت سيلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح حيث ستتطرق المباحثات إلى "التعاون على مستوى العمليات" اضافة إلى موضوع "تدريب العسكريين".
وبحسب الوزارة فمن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي جنودا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهي عملية (العزم الصلب).
وحول زيارته للامارات قالت الوزارة إن الوزير لوكورنو سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ووزير الدفاع الاماراتي محمد البواردي كما سيزور القوات الفرنسية هناك.(النهاية) م ع
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