Tuesday, 05 September 2023 02:20 GMT

وزير الدفاع الفرنسي يبدأ جولة خليجية تضم السعودية والكويت والإمارات الأربعاء المقبل

9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الاثنين أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو يبدأ هذا الأسبوع جولة خليجية تضم كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ونقلت محطة (فرانس 24) عن الوزارة القول إن الوزير لوكورنو يبدأ جولته الخليجية يوم الاربعاء المقبل وتستمر حتى ال11 من سبتمبر الحالي حيث سيلتقي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ال سعود ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ال سعود.
وفي الكويت سيلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح حيث ستتطرق المباحثات إلى "التعاون على مستوى العمليات" اضافة إلى موضوع "تدريب العسكريين".
وبحسب الوزارة فمن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي جنودا فرنسيين متمركزين في الكويت ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهي عملية (العزم الصلب).
وحول زيارته للامارات قالت الوزارة إن الوزير لوكورنو سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ووزير الدفاع الاماراتي محمد البواردي كما سيزور القوات الفرنسية هناك.(النهاية) م ع

MENAFN04092023000071011013ID1107005397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث