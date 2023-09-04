ألمانيا تطالب روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

ألمانيا تطالب روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب
التاريخ
9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 9 (كونا) -- طالبت ألمانيا اليوم الاثنين روسيا بالعودة إلى اتفاق الحبوب الذي وقعته روسيا مع أوكرانيا في صيف عام 2022 بوساطة أممية وتركية من أجل ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن.
وانتقدت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي مع نظيرتها الرومانية لومينيتا أودوبسكو رفض روسيا تمديد الاتفاق قائلة إن هذا الأمر يدعو "إلى السخرية" متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعرقلة الاتفاق.
وأشادت الوزيرة الألمانية بالجهود التي تبذلها تركيا ممثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان من أجل العودة إلى الاتفاق قائلة إن هذه الجهود ترمي إلى عودة الاتفاق إلى مساره الصحيح.
واتهمت بيربوك روسيا بالتورط في مفاقمة الوضع الإنساني لاسيما في الدول الفقيرة قائلة إن روسيا "تفاقم الوضع" الذي يتطلب العودة إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن.
وتأتي تصريحات المسؤولة الألمانية في وقت يجري فيه الرئيسان التركي رجب طيب أوردوغان والروسي فلايديمير بوتين في منتجع (سوتشي) الروسي مشاورات حول سبل إحياء الاتفاق.
وأعلن الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع نظيره التركي اليوم الاثنين استعداد بلاده لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا في يوليو الماضي بعد ان اتهم الغرب بعدم تلبية المطالب الروسية الخاصة بهذه الصفقة. (النهاية)
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