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ألمانيا تطالب روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب

9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 9 (كونا) -- طالبت ألمانيا اليوم الاثنين روسيا بالعودة إلى اتفاق الحبوب الذي وقعته روسيا مع أوكرانيا في صيف عام 2022 بوساطة أممية وتركية من أجل ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن.
وانتقدت وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحفي مع نظيرتها الرومانية لومينيتا أودوبسكو رفض روسيا تمديد الاتفاق قائلة إن هذا الأمر يدعو "إلى السخرية" متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعرقلة الاتفاق.
وأشادت الوزيرة الألمانية بالجهود التي تبذلها تركيا ممثلة بالرئيس رجب طيب أردوغان من أجل العودة إلى الاتفاق قائلة إن هذه الجهود ترمي إلى عودة الاتفاق إلى مساره الصحيح.
واتهمت بيربوك روسيا بالتورط في مفاقمة الوضع الإنساني لاسيما في الدول الفقيرة قائلة إن روسيا "تفاقم الوضع" الذي يتطلب العودة إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن.
وتأتي تصريحات المسؤولة الألمانية في وقت يجري فيه الرئيسان التركي رجب طيب أوردوغان والروسي فلايديمير بوتين في منتجع (سوتشي) الروسي مشاورات حول سبل إحياء الاتفاق.
وأعلن الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع نظيره التركي اليوم الاثنين استعداد بلاده لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا في يوليو الماضي بعد ان اتهم الغرب بعدم تلبية المطالب الروسية الخاصة بهذه الصفقة. (النهاية)

ع ن ج


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