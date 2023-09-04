البرهان يختتم زيارة إلى (جوبا) تطرقت لجهود دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة بالسودان
التاريخ
9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 4 – 9 (كونا) -– اختتم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مساء اليوم الاثنين زيارة إلى (جوبا) عاصمة دولة جنوب السودان استغرقت يوما واحدا تطرقت للجهود التي تبذلها دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في تصريحات صحفية عقب مباحثات بين البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم لاسيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.
وأضاف أن "المباحثات تناولت الاعتداءات المتكررة التي قامت بها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ضد حكومة السودان وشعبها".
وذكر علي الصادق "نحن كسودانيين نرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي يشهدها السودان وذلك لما يجمعنا من مصير مشترك وعلاقات أزلية وتأريخية".
من جانبه قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو إن الزيارة تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السودانية.
وأضاف أن دولة جنوب السودان يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد حل للأزمة في السودان وذلك بالنظر لما يربط الشعبين من وشائج اجتماعية فضلا عن العلاقة الودية الطيبة بين البرهان وسلفاكير.
في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق اخرى.
وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطرفين تبادلا القصف المدفعي والصاروخي في وسط وشرقي أم درمان.
وكان القتال بين الطرفين حصد أمس الأحد أكثر من 23 شخصا على الأقل في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط) ومدينة نيالا (غرب).
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / م م ج
MENAFN04092023000071011013ID1107005395
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