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البرهان يختتم زيارة إلى (جوبا) تطرقت لجهود دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة بالسودان

9/4/2023 2:36:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 4 – 9 (كونا) -– اختتم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مساء اليوم الاثنين زيارة إلى (جوبا) عاصمة دولة جنوب السودان استغرقت يوما واحدا تطرقت للجهود التي تبذلها دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.
وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في تصريحات صحفية عقب مباحثات بين البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم لاسيما دولة جنوب السودان لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.
وأضاف أن "المباحثات تناولت الاعتداءات المتكررة التي قامت بها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ضد حكومة السودان وشعبها".
وذكر علي الصادق "نحن كسودانيين نرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة التي يشهدها السودان وذلك لما يجمعنا من مصير مشترك وعلاقات أزلية وتأريخية".
من جانبه قال وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو إن الزيارة تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان وإمكانية إيجاد الحلول الممكنة للأزمة السودانية.
وأضاف أن دولة جنوب السودان يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد حل للأزمة في السودان وذلك بالنظر لما يربط الشعبين من وشائج اجتماعية فضلا عن العلاقة الودية الطيبة بين البرهان وسلفاكير.
في الأثناء تواصلت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق اخرى.
وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطرفين تبادلا القصف المدفعي والصاروخي في وسط وشرقي أم درمان.
وكان القتال بين الطرفين حصد أمس الأحد أكثر من 23 شخصا على الأقل في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط) ومدينة نيالا (غرب).
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو خمسة ملايين شخص بينهم نحو مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / م م ج




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