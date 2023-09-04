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(الدليل الكويتي الثقافي) للكاتب حمد الحمد للباحثين عن الشخصيات الثقافية من 1960 حتى 2018

9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- أكد الكاتب حمد الحمد اليوم الاثنين ان كتابه (الدليل الكويتي الثقافي) يفيد الباحثين عن الشخصيات الثقافية الكويتية المشهورة والتي ورد ذكرها في الصحف والمجلات المحلية خلال الفترة من عام 1960 حتى 2018.
وقال الحمد في أمسية حوارية حول الكتاب أدارها الاعلامي فهد الهندال ونظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ضمن فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان (صيفي ثقافي) في مكتبة الكويت الوطنية انه أصدر عدة اجزاء من الكتاب الاول في عام 2019 يذكر كل ما نشر عن الشخصيات الثقافية المعروفة في مجلات النفع العام منها (البيان) و(عالم الفن) والمجلات الحكومية منها (العربي) و(الكويت).
وأفاد ان الجزء الثاني صدر عام 2021 ويشمل المجلات التي ذكرت في الجزء الاول اضافة الى المجلات الاهلية منها (أسرتي) و(النهضة) اما الجزء الاخير وهو الشامل فيشمل كل ما جاء في الجزأين السابقين اضافة الى ما ذكر عن الشخصيات في الصحف.
وأوضح ان الدليل يحتوي على عدة فصول الاول عن (الاداب) ويتضمن شخصيات معروفة في السرد والرواية والشعر وغيرها من فنون الادب اما الثاني فيختص بالمسرح فيما يركز الثالث على الفنون التشكيلية والاخير على الاعلام المرئي والمسموع.
وأكد الحمد ان رحلة بحثه عن المعلومات وتسجيلها استمرت خمس سنوات لجمع المعلومات في المجلات والصحف حيث وجد صعوبة في العثور عليها كاملة واضطر للبحث في أرشيف الصحف ومركز دراسات الخليج للعثور عن النسخ النادرة من الصحف.
وقال ان الباحث اذا اراد البحث عن شخصية معينة فسيجد في هذا الدليل كل ما كتب عن تلك الشخصية فيبحث في الكتاب عن اسم الشخصية ويجد مثلا اسم المجلة التي كتبت عنه والصفحة والعدد واسم المقال وعنوانه وكاتبه ليأتي بالمجلة نفسها ويجد المقال.
وأشاد الحمد بجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب مبينا انه قدم كتابه لهم وتلقى كتاب شكر من امين عام المجلس وقتها.
يذكر ان فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي 15) انطلقت مساء امس الاحد تحت رعاية وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري.(النهاية) ش ه د / ط أ ب

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