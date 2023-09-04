السعودية تعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض

السعودية تعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض
التاريخ
9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 9 (كونا) -- أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.
وأوضحت الوكالة أن هذه المنظمة تهدف إلى تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.
ووفقا للوكالة فان المنظمة ستعمل على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (8ر9 مليارات) نسمة وفق التقديرات.
وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN04092023000071011013ID1107005393
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