نادي (إشبيلية) الإسباني يعلن رسميا عودة سيرخيو راموس

نادي (إشبيلية) الإسباني يعلن رسميا عودة سيرخيو راموس
التاريخ
9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (إشبيلية) الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الاثنين عودة لاعبه السابق سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق الأول في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.
وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن راموس يعود إلى الفريق الذي غادره وهو بعمر 19 عاما للانتقال إلى نادي (ريال مدريد) مشيرا إلى انه وصل اليوم إلى مدينة (إشبيلية) الأندلسية لاجتياز الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2024.
وبذلك يعود راموس إلى ناديه بعد 18 عاما حيث غادر النادي الأندلسي في عام 2005 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) متوجها إلى (ريال مدريد) الذي فازه معه بعدد كبير من الألقاب.
وغادر راموس الريال في 2021 للعب مدة عامين مع (باريس سان جيرمان) الذي انتهى عقده معه بانقضاء الموسم الماضي ليصبح لاعبا حرا علما أنه فضل العودة إلى (إشبيلية) على الانتقال إلى أندية أخرى سعت للحصول على خدماته. (النهاية)
ه ن د / م م ج
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