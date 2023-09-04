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نادي (إشبيلية) الإسباني يعلن رسميا عودة سيرخيو راموس

9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (إشبيلية) الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الاثنين عودة لاعبه السابق سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق الأول في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.
وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي إن راموس يعود إلى الفريق الذي غادره وهو بعمر 19 عاما للانتقال إلى نادي (ريال مدريد) مشيرا إلى انه وصل اليوم إلى مدينة (إشبيلية) الأندلسية لاجتياز الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2024.
وبذلك يعود راموس إلى ناديه بعد 18 عاما حيث غادر النادي الأندلسي في عام 2005 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) متوجها إلى (ريال مدريد) الذي فازه معه بعدد كبير من الألقاب.
وغادر راموس الريال في 2021 للعب مدة عامين مع (باريس سان جيرمان) الذي انتهى عقده معه بانقضاء الموسم الماضي ليصبح لاعبا حرا علما أنه فضل العودة إلى (إشبيلية) على الانتقال إلى أندية أخرى سعت للحصول على خدماته. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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