أمين (التعاون الاسلامي) يرحب بإعلان السعودية تأسيس منطمة عالمية للمياه مقرها الرياض
التاريخ
9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 9 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بإعلان السعودية عن تأسيس منطمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء عقب إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض في وقت سابق اليوم.
ونقل البيان عن البديوي القول إن هذا الاعلان يعكس الجهود المميزة للمملكة العربية السعودية معتبرا أن تأسيس المنظمة يؤكد دور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية.
وأضاف أن هذه المنظمة ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN04092023000071011013ID1107005391
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