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أمين (التعاون الاسلامي) يرحب بإعلان السعودية تأسيس منطمة عالمية للمياه مقرها الرياض

9/4/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 9 (كونا) -- رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بإعلان السعودية عن تأسيس منطمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء عقب إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض في وقت سابق اليوم.
ونقل البيان عن البديوي القول إن هذا الاعلان يعكس الجهود المميزة للمملكة العربية السعودية معتبرا أن تأسيس المنظمة يؤكد دور المملكة الكبير في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية بمعالجة تحديات المياه العالمية.
وأضاف أن هذه المنظمة ستكون أداة قيمة في معالجة تحديات المياه العالمية. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN04092023000071011013ID1107005391

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