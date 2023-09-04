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122 من موظفي الخارجية المنقولين إلى السلكين الدبلوماسي والقنصلي يؤدون اليمين القانونية

9/4/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 9 (كونا) -- شهد ديوان عام وزارة الخارجية اليوم الاثنين مراسم أداء قسم اليمين القانونية لـ122 من موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي بموجب القرار الوزاري رقم 128/2023 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2023 وتنفيذا للمادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.
وأدى هؤلاء قسمهم أمام وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الذي هنأ أخواته وإخوانه الدبلوماسيات والدبلوماسيين الجدد لاجتيازهم البرنامج التدريبي والأكاديمي الذي أداره معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.
وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الاعتزاز بانضمامهم إلى السلك الدبلوماسي وعن ثقته بأن الدبلوماسيات والدبلوماسيين الذين أدوا القسم اليوم سيبرون به وسيلتزمون روحا ونصا بمضامينه وموجباته إخلاصا للوطن والأمير وإلتزاما بالقوانين واللوائح والقيم الوطنية النبيلة ومبادئ وثوابت الدبلوماسية الكويتية وحرصا على خدمة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج ووضع اسم دولة الكويت نصب أعينهم.
ووجه الدبلوماسيات والدبلوماسيين نحو تأدية الواجب بكل مهنية وإتقان والعمل بجهد دؤوب وتوظيف ما تلقونه من معلومات وخبرات في مهاهم العملية وحثهم على تمثيل دولة الكويت في الخارج التمثيل المشرف من أجل رفع شأنها في جميع المحافل الدولية والمحافظة على ما جبل عليه أهل الكويت من خصال حميدة.
وشدد على ضرورة اليقظة والحذر في عملهم في ظل التحديات العديدة التي سيواجهونها في ميادين العمل وما تشهده الساحة السياسية إقليميا ودوليا.
وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
وفيما يلي أسماء موظفي الوزارة المنقولين من الوظائف المدنية إلى كادر السلكين الدبلوماسي والقنصلي الـ122 هم:

1 وفاء محمد موسى البكر
2 محمد عبدالوهاب الحمود العبدالوهاب
3 غانم عبدالمحسن غانم الغانم
4 سندس يوسف عبدالله العنيزي
5 نجود يوسف محمود الميعان
6 غيداء يوسف عبدالله فضاله
7 شيخه ناصر حمد الوقيان
8 مها سامي محمد الكليب
9 حنان سليمان حمد السلطان
10 اقبال فهد يوسف الغانم
11 منى عبدالله علي الشويع
12 شيخه عيسى عمر العتيق
13 مها عبدالله حماد الصيفي
14 لولوه سعود عبدالعزيز الرشيد
15 نوره مساعد عبدالعزيز الرباح
16 فرح محمد محمود العوضي
17 فيصل محمد عباس المطوع
18 عنود علي عبدالله الصالح
19 عبدالعزيز سعود فرهود العتيبي
20 الشيماء محمد عباس الغضبان
21 ابرار جاسم محمد الميعان
22 فجر عادل منصور البعيجان
23 امينه جمال يوسف الدواس
24 زهراء عبدالهادي عبدالحميد الصالح
25 اسيل خالد زيد الشهاب
26 ثامر فيصل عجلان العنزي
27 عزيزه سعود عبدالرزاق الخالد
28 شيخه خالد عبدالله الانصاري
29 ريهام يوسف سالم الوهيب
30 عبدالرزاق محمد محمود الفيلكاوي
31 فلاح أحمد عبدالله الفلاح
32 فيصل عبدالوهاب جاسم الصميط
33 غازي فيصل عبدالعزيز المرشد
34 حصه عبدالله إبراهيم الفيلكاوي
35 مهنا محمد جابر المهنا
36 إبراهيم بدر سالم الزايد
37 فهد راشد هدروس البذالي
38 لولوه حمد عبدالله الرومي
39 خالد حمد راجح المخيال
40 شريفه طارق محمد بوخضور
41 نوره محمد فهد الشايجي
42 بدر فهد عبدالرحمن الجاسر
43 عبدالله فهد عبدالله السعيدي
44 ضاري عبدالله علي اظبيه
45 لطيفه خالد صقر الغانم
46 حصه صلاح علي حمادي
47 خالد عبداللطيف عبدالرحمن الياقوت
48 محمد علي محمد السبيعي
49 شمايل عبدالله دعيج الخالدي
50 فاطمه مساعد يعقوب اللوغاني
51 عبدالله يعقوب يوسف بوعباس
52 دلال يوسف أحمد الماص
53 نور خالد مطلق الدويله
54 عبدالله محسن حمد المخيال
55 علياء علي عبدالعزيز القطيفي
56 فهد عبدالله أحمد الرياحي
57 ريم يوسف سلطان السالم
58 عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السلوم
59 عبدالله مزيد محمد الحسيني
60 سليمان ثامر إبراهيم السيار
61 أحمد عادل فهد الرقم
62 فيصل أحمد أحمد الفوزان
63 ضحى عبدالرحمن خليفه الريش
64 هبه عبدالعزيز خالد المخيزيم
65 هبه صباح ناصر صباح الصباح
66 أسماء وائل محمد الحساوي
67 روان سعد محمد الوسمي
68 رحيق جاسم محمد العباد
69 زين عبدالعزيز سعود العبدالرزاق
70 نوره عبدالله أحمد الأحمد
71 بشاير أحمد سيد عبدالمحسن الرفاعي
72 خالد نايف رميح المطيري
73 عبدالرحمن محمد عبدالعزيز القديري
74 مشعل عبدالعزيز خلف الخلف السعيد
75 أحمد علي فلاح العلي
76 جمال عبدالرحمن حمود العتيبي
77 لولوه سعود عبدالعزيز الراشد
78 عبدالله حسين علي العبيد
79 عجيل حمد أحمد الأحمد
80 مها جمال ناصر الطخيم
81 فيصل نصار سطام الخمسان
82 سامي طلال سوعان العنزي
83 خالد خليفه دهيسان بوشيبه المطيري
84 روان بدر محمد بوقمبر
85 سعد محمد سعد النويف
86 فضه نايف فيصل الدويش
87 عبدالعزيز محمد صالح الذويخ
88 أسماء عبدالله احمد الحجي
89 زياد عبدالرحمن محمد ابوحيمد
90 محمد باني سعد دخنان الرشيدي
92 روان عصام علي الملا
93 فجر اسامه عبدالرحمن الجسار
94 طيبه صلاح عبدالله المضف
95 عبير عدنان سيف الخوالد
96 ايلاف عبدالرحمن خليفه الريش
97 اروى خالد جاسم العميري
98 موضي عبدالله محمد الخلف
99 فهد عبدالله صالح العجيل
100 هيا صالح حمد الإبراهيم
101 طيبه عبدالرحمن صالح العواد
102 دعاء حسين حمزه العوض
103 عبدالله يوسف سعود الوقيان
104 سليمان جمال يوسف الدواس
105 منيره محمد عيسى الرجيب
106 فاطمه راشد جاسم المسبحي
107 هيا خالد راشد العريفان
108 الطاف خليل إبراهيم دنبوه
109 نوف خالد احمد بن سلامه
110 منيره فواز دعيج سلمان الصباح
111 جاسم محمد عبداللطيف السعيد
112 بدر أسعد صالح السعيد
113 مريم عبدالعزيز صالح السليمان
114 ساره مسعود منصور الصالح
115 خير النساء سلمان عبدالله القلاف
116 أحمد فهد أحمد المنصور
117 فهد حميدي سعد الفجي
118 خلود حزام نحيطر الشريكه الرشيدي
119 الزين حسن يوسف الجسمي
120 ريم عبدالرزاق سليمان المرشود
121 مريم علي عبدالمحسن العلي
122 دلال رجا اديلم حسن العنيزي. (النهاية)

ط أ ب



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