إيطاليا: إحياء اتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية خطوة في اتجاه السلام
التاريخ
9/4/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن إعادة العمل باتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية "خطوة نحو السلام".
جاء ذلك في تصريح لتاياني نقلته وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) أثناء زيارته الحالية إلى الصين تعقيبا على الانفتاح الذي أبداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع (سوشي) اليوم.
وقال تاياني إن اجتماع اليوم بين أردوغان وبوتين "هو اجتماع هام وأعتقد أنه يجب القيام بكل شئ للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المتعلقة بالحرب" الأوكرانية.
واعتبر أن "الاتفاق حول طريق البحر الأسود والذي يجب أيضا أن ينقل الحبوب إلى العديد من البلدان الإفريقية يجب استئنافه" مستحسنا تشجيع الرئيس التركي في هذا الاتجاه باعتبار إعادة تفعيل الاتفاقية "خطوة صغيرة نحو السلام".
وأشار إلى أنه سيطلب من وزير الخارجية الصيني وانغ يي "الضغط على بوتين للتراجع بضع خطوات عن الحرب في أوكرانيا والتحرك نحو السلام".
وأضاف مستدركا أن "الأمر ليس سهلا إذ أن الحرب لن تنتهي في غضون أسابيع قليلة لكن يجب ألا نتخلى أبدا عن طريق الدبلوماسية.. لذلك يجب دعم جميع المبادرات - تلك التي أطلقها أردوغان وبابا الفاتيكان" موضحا أن "مسار الدبلوماسية يؤدي إلى السلام العادل الذي يعني استقلال أوكرانيا وليس استسلامها".
وأعلن الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع نظيره التركي اليوم الاثنين استعداد بلاده لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا في يوليو الماضي بعد ان اتهم الغرب بعدم تلبية المطالب الروسية الخاصة بهذه الصفقة. (النهاية)
م ن / م م ج
MENAFN04092023000071011013ID1107005389
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