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إيطاليا: إحياء اتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية خطوة في اتجاه السلام

9/4/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين أن إعادة العمل باتفاقية (ممر القمح) لتصدير الحبوب الأوكرانية "خطوة نحو السلام".
جاء ذلك في تصريح لتاياني نقلته وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) أثناء زيارته الحالية إلى الصين تعقيبا على الانفتاح الذي أبداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع (سوشي) اليوم.
وقال تاياني إن اجتماع اليوم بين أردوغان وبوتين "هو اجتماع هام وأعتقد أنه يجب القيام بكل شئ للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا المتعلقة بالحرب" الأوكرانية.
واعتبر أن "الاتفاق حول طريق البحر الأسود والذي يجب أيضا أن ينقل الحبوب إلى العديد من البلدان الإفريقية يجب استئنافه" مستحسنا تشجيع الرئيس التركي في هذا الاتجاه باعتبار إعادة تفعيل الاتفاقية "خطوة صغيرة نحو السلام".
وأشار إلى أنه سيطلب من وزير الخارجية الصيني وانغ يي "الضغط على بوتين للتراجع بضع خطوات عن الحرب في أوكرانيا والتحرك نحو السلام".
وأضاف مستدركا أن "الأمر ليس سهلا إذ أن الحرب لن تنتهي في غضون أسابيع قليلة لكن يجب ألا نتخلى أبدا عن طريق الدبلوماسية.. لذلك يجب دعم جميع المبادرات - تلك التي أطلقها أردوغان وبابا الفاتيكان" موضحا أن "مسار الدبلوماسية يؤدي إلى السلام العادل الذي يعني استقلال أوكرانيا وليس استسلامها".
وأعلن الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع نظيره التركي اليوم الاثنين استعداد بلاده لمناقشة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا في يوليو الماضي بعد ان اتهم الغرب بعدم تلبية المطالب الروسية الخاصة بهذه الصفقة. (النهاية)

م ن / م م ج




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