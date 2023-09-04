الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري بغزة حتى إشعار آخر
التاريخ
9/4/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 9 (كونا) -- أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إغلاق معبر (كرم أبوسالم) التجاري اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في تصريح صحفي "إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار حكومة الاحتلال وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر (كرم أبو سالم) ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى اشعار آخر".
وأرجع الاحتلال قراره إغلاق المعبر بحسب ادعائه إلى "إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر (كرم أبو سالم)".
ويعتبر (كرم أبو سالم) هو المعبر التجاري الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة ويتم عبره تصدير وتوريد البضائع والاحتياجات الإنسانية اللازم لاكثر من مليوني نسمة يعيشون بقطاع غزة. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN04092023000071011013ID1107005388
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