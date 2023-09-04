Tuesday, 05 September 2023 02:19 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يقرر إغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري بغزة حتى إشعار آخر

9/4/2023 2:36:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 9 (كونا) -- أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إغلاق معبر (كرم أبوسالم) التجاري اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في تصريح صحفي "إن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار حكومة الاحتلال وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر (كرم أبو سالم) ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى اشعار آخر".
وأرجع الاحتلال قراره إغلاق المعبر بحسب ادعائه إلى "إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر (كرم أبو سالم)".
ويعتبر (كرم أبو سالم) هو المعبر التجاري الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة ويتم عبره تصدير وتوريد البضائع والاحتياجات الإنسانية اللازم لاكثر من مليوني نسمة يعيشون بقطاع غزة. (النهاية)

واب / م م ج




MENAFN04092023000071011013ID1107005388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث