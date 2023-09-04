عمان 4 أيلول (بترا)- أعاد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بعد إغلاقه عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في حزيران الماضي.

وبحسب وكالة فرانس 24، ذكرت وزارة النقل في النيجر، في بيان، أن المجلس قرر إعادة "فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات"، بعد إغلاقه تحسبا لتدخل عسكري أجنبي في البلاد.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ هـ ح

04/09/2023 21:18:41