المجلس العسكري في النيجر يعيد فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران
التاريخ
9/4/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- أعاد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بعد إغلاقه عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في حزيران الماضي.
وبحسب وكالة فرانس 24، ذكرت وزارة النقل في النيجر، في بيان، أن المجلس قرر إعادة "فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات"، بعد إغلاقه تحسبا لتدخل عسكري أجنبي في البلاد.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
04/09/2023 21:18:41
MENAFN04092023000117011021ID1107005387
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