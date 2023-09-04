الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب

عمان 4 أيلول(بترا)- حذرت دائرة الجمارك الأردنية من أن أشخاصاً يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية يدعون أنهم من رجال مكافحة التهريب الجمركي، التابعة لدائرة الجمارك الأردنية، ويقومون بالتفتيش على المحلات منتحلين صفة رجال الجمارك بالزي المدني.

ودعت الجمارك، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر اليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث أن التأكد من هوية أي شخص هو حق من حقوق المواطنين وأن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودون بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودون بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر.

وأهابت دائرة الدائرة بالتجار بضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105.

يُذكر أنه وردت لدائرة الجمارك عدة شكاوى وملاحظات تفيد بتعرض بعض التجار لهذا الأسلوب الجرمي وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية.

--(بترا)

و ر /أز/ هـ ح

04/09/2023 21:00:11