الطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران بمسائل عالقة

الطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران بمسائل عالقة
التاريخ
9/4/2023 2:36:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها، اليوم الاثنين، لعدم تجاوب إيران بشأن مسائل عالقة، ومنها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي، وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.
ووفقاً لـ "فرانس برس" أفاد تقرير للوكالة بأن إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، مشيراً إلى أن هذه النسبة قريبة من التي يتطلبها تصنيع قنبلة.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
04/09/2023 20:35:19
MENAFN04092023000117011021ID1107005384
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