الطاقة الذرية تأسف لعدم تعاون إيران بمسائل عالقة

عمان 4 أيلول (بترا)- أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها، اليوم الاثنين، لعدم تجاوب إيران بشأن مسائل عالقة، ومنها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي، وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.

ووفقاً لـ "فرانس برس" أفاد تقرير للوكالة بأن إيران خففت وتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، مشيراً إلى أن هذه النسبة قريبة من التي يتطلبها تصنيع قنبلة.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

04/09/2023 20:35:19