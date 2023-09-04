اختتام مسابقة ريادة الأعمال والابتكار الإقليمية بدورتها الـرابعة
التاريخ
9/4/2023 2:36:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- احتفلت شركة "انترو غيت"، اليوم الاثنين، باختتام مسابقة ريادة الأعمال والابتكار الإقليمية لليافعين بدورتها الـرابعة، بعمان.
ودعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال، في كلمة لها إلى ضرورة أن يؤمن جيل الشباب وفئة اليافعين بقدراتهم شريطة أن يتمتعوا بروح التعاون والتشاركية مع الآخرين.
وفي احتفال ختام المسابقة التي نظمتها الشركة بالتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، دعت اليافعين إلى ضرورة الابتعاد عن الأشكال النمطية والسعي دوما نحو التجديد والتطوير، مؤكدة أن الإبداع والريادة لا يأتي بالعلم والمعرفة والمجازفة وحسب وإنما بالتشاركية مع الآخرين من خلال تقديم العطاء للوطن والإنسانية بعيدا عن حب الذات.
ولفتت إلى أهمية دور المعلم في المدارس لزرع القيم الإيجابية لدى الطلبة كي تؤسس لديهم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.
بدورها، أشارت المديرة التنفيذية ومؤسسة شركة "انتروغيت" سمر عبيدات إلى مشاركة 33 فريقا في المسابقة يمثلون عددا من الدول العربية.
ولفتت إلى أهمية وجود برامج تعمل على تعزيز المهارات والتفكير منذ عمر مبكر، مبينة أن فكرة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين تتمحور حول تعزيز المهارات وتوسعة المدارك من خلال تنفيذ المشروعات الابداعية والمبتكرة.
ودعت الى ان تصبح المدارس حاضنات للأعمال الابتكارية ومنبرا لتخريج المبتكرين.
من جهته، نوّه مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، بالشراكة بين الصندوق ووزارة الثقافة خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائزة "موهبتي" وفي مجالات العلوم الرقمية وغيرها.
وتحدث عن عدد من الجوائز التي سيطلقها الصندوق قريبا، كما تحدث عن أهمية الإبداع والابتكار وضرورة بلورة طريقة التفكير من المراحل المدرسية المبكرة.
وأكد أن المشاركة في هذه المسابقة بعيدا عن من يفوز بالجوائز تعد بحد ذاتها فوزا وإنجازا وخطوة متقدمة في الدخول الى فضاء ريادة الأعمال والابتكار.
من جهته، استعرض ضيف شرف الاحتفال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في السعودية رياض الزامل تجربته في هذا المجال، مشيرا الى أنه أسس في عام 2011 أول مركز لسيدات الأعمال في السعودية.
ولفت الى أهمية التعلم، داعيا الى الابتعاد عن التفكير السلبي وأن يبحث كل فرد عن ذاته ليستطيع أن يحقق الريادة والنجاح والابتكار وتوفر عقلية القدرة وذهنية الاستطاعة.
وفي ختام الاحتفال، تسلمت النجار الدرع التكريمي لريادة الأعمال عن الوزارة من عبيدات، كما جرى تسليم الدكتور ياغي درعا تكريميا للصندوق وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وهيئة تنشيط السياحة والجهات الراعية والداعمة من القطاع الخاص.
وجرى الإعلان عن مشروعات فرق المدارس الفائزة بجوائز المسابقة من الأردن وفلسطين والسعودية ومصر وتسليمهم الجوائز المالية والدروع.
--(بترا)
م ت/أز/ هـ ح
04/09/2023 20:30:53
MENAFN04092023000117011021ID1107005383
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