عمان 4 أيلول (بترا)- احتفلت شركة "انترو غيت"، اليوم الاثنين، باختتام مسابقة ريادة الأعمال والابتكار الإقليمية لليافعين بدورتها الـرابعة، بعمان.

ودعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، التي رعت الاحتفال، في كلمة لها إلى ضرورة أن يؤمن جيل الشباب وفئة اليافعين بقدراتهم شريطة أن يتمتعوا بروح التعاون والتشاركية مع الآخرين.

وفي احتفال ختام المسابقة التي نظمتها الشركة بالتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق، دعت اليافعين إلى ضرورة الابتعاد عن الأشكال النمطية والسعي دوما نحو التجديد والتطوير، مؤكدة أن الإبداع والريادة لا يأتي بالعلم والمعرفة والمجازفة وحسب وإنما بالتشاركية مع الآخرين من خلال تقديم العطاء للوطن والإنسانية بعيدا عن حب الذات.

ولفتت إلى أهمية دور المعلم في المدارس لزرع القيم الإيجابية لدى الطلبة كي تؤسس لديهم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

بدورها، أشارت المديرة التنفيذية ومؤسسة شركة "انتروغيت" سمر عبيدات إلى مشاركة 33 فريقا في المسابقة يمثلون عددا من الدول العربية.

ولفتت إلى أهمية وجود برامج تعمل على تعزيز المهارات والتفكير منذ عمر مبكر، مبينة أن فكرة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين تتمحور حول تعزيز المهارات وتوسعة المدارك من خلال تنفيذ المشروعات الابداعية والمبتكرة.

ودعت الى ان تصبح المدارس حاضنات للأعمال الابتكارية ومنبرا لتخريج المبتكرين.

من جهته، نوّه مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، بالشراكة بين الصندوق ووزارة الثقافة خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائزة "موهبتي" وفي مجالات العلوم الرقمية وغيرها.

وتحدث عن عدد من الجوائز التي سيطلقها الصندوق قريبا، كما تحدث عن أهمية الإبداع والابتكار وضرورة بلورة طريقة التفكير من المراحل المدرسية المبكرة.

وأكد أن المشاركة في هذه المسابقة بعيدا عن من يفوز بالجوائز تعد بحد ذاتها فوزا وإنجازا وخطوة متقدمة في الدخول الى فضاء ريادة الأعمال والابتكار.

من جهته، استعرض ضيف شرف الاحتفال رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في السعودية رياض الزامل تجربته في هذا المجال، مشيرا الى أنه أسس في عام 2011 أول مركز لسيدات الأعمال في السعودية.

ولفت الى أهمية التعلم، داعيا الى الابتعاد عن التفكير السلبي وأن يبحث كل فرد عن ذاته ليستطيع أن يحقق الريادة والنجاح والابتكار وتوفر عقلية القدرة وذهنية الاستطاعة.

وفي ختام الاحتفال، تسلمت النجار الدرع التكريمي لريادة الأعمال عن الوزارة من عبيدات، كما جرى تسليم الدكتور ياغي درعا تكريميا للصندوق وكذلك ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وهيئة تنشيط السياحة والجهات الراعية والداعمة من القطاع الخاص.

وجرى الإعلان عن مشروعات فرق المدارس الفائزة بجوائز المسابقة من الأردن وفلسطين والسعودية ومصر وتسليمهم الجوائز المالية والدروع.

--(بترا)

م ت/أز/ هـ ح

04/09/2023 20:30:53