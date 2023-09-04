أبو السمن يبحث مع مجلسي محافظتي معان والمفرق قضايا وملفات متعددة
التاريخ
9/4/2023 2:36:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 آب (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلسي اللامركزية في محافظتي معان والمفرق، في لقاءين منفصلين، القضايا والملفات المتعلقة بمجلس المحافظة في معان والمفرق.
وأكد أبو السمن، خلال اللقاءين اللذين حضرهما النواب عيد النعيمات، إسماعيل المشاقبة، وهادية السرحان، حرص الوزارة على التعاون المستمر والبناء بين الوزارة ومختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا بتقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها خدمة مناطق المحافظة كافة.
وأكد ضرورة أن يعمل مجلس المحافظة على تحديد المشاريع التي سيتم طرحها والمشاريع التي تحتاج إلى استكمال إجراءات الطرح، ليتم طرحها بشكل فوري.
واستمع الى مطالب وملاحظات رؤساء وأعضاء المجلسين، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة وإزالة المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وضرورة تسريع إجراءات طرح العطاءات حسب الأصول.
وأشار أبو السمن إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل في المجالين الفني والهندسي للمجلسين، وحل أي عائق قد يواجه المشاريع في المحافظتين أو إجراءات طرح العطاءات.
من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات، إلى ضرورة التنسيق والتعاون التام، بين مجلس محافظة معان ووزارة الأشغال، لضمان إنجاز المشاريع المقرة على أكمل وجه، وتذليل المعيقات التي تحول دون تنفيذها.
ودعا النعيمات الى السير بإجراءات طرح عطاء توسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي، كما طالب بالإسراع بطرح وتنفيذ المشاريع الموضوعة قيد الدراسة أو الطرح قبل نهاية هذا العام، مثمنا جهود وزارة الأشغال وسرعة استجابتها وتعاونها مع مختلف الملاحظات.
من جهته، طالب رئيس مجلس محافظة المفرق، صالح السرحان، بإنهاء دراسة مشاريع الإضافات الصفية في عدد من مدارس المحافظة وتحويلها الى وزارة التربية لاستكمال إجراءات طرحها.
ولفت إلى أهمية التوسع في تنفيذ وتعبيد الطرق التي تقع خارج التنظيم وخارج الحدود الإدارية للبلديات والطرق المصنفة ولها صفة نافذ والتي تقع جميعها ضمن اختصاص وزارة الأشغال.
--(بترا)
م ح/أز/ هـ ح
04/09/2023 20:22:37
MENAFN04092023000117011021ID1107005382
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.