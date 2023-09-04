عمان 4 آب (بترا)- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلسي اللامركزية في محافظتي معان والمفرق، في لقاءين منفصلين، القضايا والملفات المتعلقة بمجلس المحافظة في معان والمفرق.

وأكد أبو السمن، خلال اللقاءين اللذين حضرهما النواب عيد النعيمات، إسماعيل المشاقبة، وهادية السرحان، حرص الوزارة على التعاون المستمر والبناء بين الوزارة ومختلف مجالس المحافظات بما يحقق المصلحة الوطنية ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا بتقديم واجباتها، وتسريع تنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها خدمة مناطق المحافظة كافة.

وأكد ضرورة أن يعمل مجلس المحافظة على تحديد المشاريع التي سيتم طرحها والمشاريع التي تحتاج إلى استكمال إجراءات الطرح، ليتم طرحها بشكل فوري.

واستمع الى مطالب وملاحظات رؤساء وأعضاء المجلسين، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على الاهتمام بها وحلها بالسرعة الممكنة وإزالة المعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وضرورة تسريع إجراءات طرح العطاءات حسب الأصول.

وأشار أبو السمن إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل في المجالين الفني والهندسي للمجلسين، وحل أي عائق قد يواجه المشاريع في المحافظتين أو إجراءات طرح العطاءات.

من جهته، دعا رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات، إلى ضرورة التنسيق والتعاون التام، بين مجلس محافظة معان ووزارة الأشغال، لضمان إنجاز المشاريع المقرة على أكمل وجه، وتذليل المعيقات التي تحول دون تنفيذها.

ودعا النعيمات الى السير بإجراءات طرح عطاء توسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي، كما طالب بالإسراع بطرح وتنفيذ المشاريع الموضوعة قيد الدراسة أو الطرح قبل نهاية هذا العام، مثمنا جهود وزارة الأشغال وسرعة استجابتها وتعاونها مع مختلف الملاحظات.

من جهته، طالب رئيس مجلس محافظة المفرق، صالح السرحان، بإنهاء دراسة مشاريع الإضافات الصفية في عدد من مدارس المحافظة وتحويلها الى وزارة التربية لاستكمال إجراءات طرحها.

ولفت إلى أهمية التوسع في تنفيذ وتعبيد الطرق التي تقع خارج التنظيم وخارج الحدود الإدارية للبلديات والطرق المصنفة ولها صفة نافذ والتي تقع جميعها ضمن اختصاص وزارة الأشغال.

--(بترا)

م ح/أز/ هـ ح

04/09/2023 20:22:37