عمان 4 أيلول(بترا)- اختتم مشروع "دمج القطاع غير الرسمي وزيادة الوعي في قطاع إدارة النفايات الصلبة"، اليوم الاثنين، جميع الأنشطة والفعاليات التي نفذها على مدار الـ 5 سنوات الماضية لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

وجرى تنفيذ هذا المشروع من قبل وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، حيث جاء هذا المشروع كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وجرى خلال الحفل عرض فيديو توثيقي وتقرير موجز حول الأنشطة التي نفذت بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال غير الرسميين في قطاع إدارة النفايات الصلبة، بالإضافة لرفع الوعي البيئي فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة والممارسات السليمة للتعامل معها ضمن المجتمعات المستهدفة من قبل المشروع في كل من محافظات مأدبا والمفرق وإربد.

وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة السابق، المهندس باسم السعايدة، مندوب أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية حسين مهيدات، أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة لدعم القطاع غير الرسمي في إدارة النفايات الصلبة وتحسين ظروف عملهم بما ينعكس على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا 'لى أهمية الجهود المبذولة على المستوى المحلي لرفع وعي المواطنين والسكان بقضايا النفايات الصلبة بطرق مبتكرة.

بدوره، أكد مدير برامج المياه وإدارة النفايات الصلبة في الاتحاد الأوروبي، المهندس حازم نزال، أن إدارة النفايات الصلبة تمثل تحديًا كبيرًا ليس فقط في الأردن بل في مختلف دول العالم.

وأشاد بجهود وزاره الإدارة المحلية في إدارة هذا الملف، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم استراتيجية إدارة النفايات الصلبة وتنفيذها في الأردن.

من جانبه، عبر مدير التعاون الدولي الألماني (GIZ) في الأردن، الدكتور أندرياس كوينيج، عن اعتزازه بالشراكة الألمانية الأردنية والجهود التي بذلتها مختلف الأطراف لإنجاح المشروع.

وقال إن تأسيس جمعيات للعمال غير الرسميين في قطاع إدارة النفايات الصلبة للمرة الأولى في الأردن خطوة مهمة إلى الأمام، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الجمعيات يهدف لتعزيز استمرارية واستدامة ما تم تحقيقه في قطاع العمال غير الرسميين وقطاع التوعية البيئية.

وأشار إلى أن المشروع هو مثال على القيمة المضافة لتعاون الاتحاد الأوروبي مع حكومة ألمانيا وحكومة المملكة الهاشمية الأردنية.

وأوضحت مديرة المشروع من جانب التعاون الدولي الألماني، جمانة البطوش، أن المشروع قدم فرصة مهمة لتطوير إدارة النفايات الصلبة في الأردن من خلال فتح قنوات تواصل بين الجهات الرسمية والعمال غير الرسمين بطريقة تعود بالفائدة على الطرفين.

وأشارت إلى تعزيز قدرات الجمعيات التي جرى تأسيها وتدريب أعضائها بشكل يمكنها من التوسع مستقبلا ضمن محافظات أخرى لضم عدد أكبر من العمال غير الرسميين مما يساعد على تحسين ظروف عملهم بشكل أفضل ويقلل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يتعرضون لها.

وبينت أن المشروع نفذ أنشطة توعوية غير تقليدية كان من أبرزها على صعيد الاستدامة مساقات تدريبية محوسبة مفتوحة لجميع فئات المجتمع وبشكل مجاني، تتمحور حول إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، اضافة لبناء قدرات شباب من هواة المسرح ليكونوا نواة فريق المسرح البيئي وتأسيس جمعية حاضنة لهذا الفريق.

ولفتت إلى تجهيز مكتبة بيئية متنقلة تضم مجموعة متنوعة من أدوات التوعية والتدريب سيتم تشغيلها لاحقاً من قبل مركز زها، وتدريب مجموعة من الشباب والشابات على صناعة الأفلام ضمن قطاع التوعية البيئية بهدف تغيير السلوك المجتمعي المتعلق بتداول النفايات الصلبة.

وفي ختام الحفل، جرى توزيع دروع شكر وتقدير لوزارة الإدارة المحلية؛ لمساهمتها الحثيثة في دعم تنفيذ المشروع، وللجمعيات التعاونية والخيرية التي جرى تأسيسها ضمن أنشطة المشروع.

--(بترا)

ن ع/أز/ هـ ح

04/09/2023 20:01:26