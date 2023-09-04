موسكو 4 أيلول (بترا)- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لاستئناف العمل بصفقة الحبوب مع الأمم المتحدة، التي تسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية، بمجرد أن يتم تطبيق الشق الخاص بتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال بوتين، خلال لقاء جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية:"دفعتنا الدول الغربية لوقف تنفيذ صفقة الحبوب، حيث حظروا توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية ومنعوا استخدامنا للنظم البنكية".

وأضاف بوتين: حصدت روسيا هذا العام 130 مليون طن من الحبوب، وسنخصص 60 مليون طن للتصدير".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

04/09/2023 19:55:12