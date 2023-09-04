اختتام برنامج مهاراتي بمركز شابات الطيبة
التاريخ
9/4/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 4 أيلول( بترا )- اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة، غربي إربد، اليوم الاثنين، فعاليات برنامج مهاراتي بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.
وقالت مديرة المركز، آلاء العذاربة، إن البرنامج الذي استمر لـ3 أيام تضمن تعريف المشاركات بمفهوم ومهارات التفكير الإبداعي والناقد، إضافة إلى التدريب على مهارات حل المشكلات والعمل المشترك بروح الفريق.
وأشارت إلى أهمية برنامج مهاراتي في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتدريبهم على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وكيفية تنمية هذه المهارات من خلال مجموعة من الأنشطة المنفذة ضمن البرنامج.
--(بترا)
أ غ / أز/ هـ ح
04/09/2023 19:50:32
MENAFN04092023000117011021ID1107005379
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