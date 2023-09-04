اختتام برنامج مهاراتي بمركز شابات الطيبة

إربد 4 أيلول( بترا )- اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة، غربي إربد، اليوم الاثنين، فعاليات برنامج مهاراتي بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.

وقالت مديرة المركز، آلاء العذاربة، إن البرنامج الذي استمر لـ3 أيام تضمن تعريف المشاركات بمفهوم ومهارات التفكير الإبداعي والناقد، إضافة إلى التدريب على مهارات حل المشكلات والعمل المشترك بروح الفريق.

وأشارت إلى أهمية برنامج مهاراتي في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتدريبهم على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وكيفية تنمية هذه المهارات من خلال مجموعة من الأنشطة المنفذة ضمن البرنامج.

--(بترا)

أ غ / أز/ هـ ح

04/09/2023 19:50:32