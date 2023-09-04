Tuesday, 05 September 2023 02:18 GMT

اختتام برنامج مهاراتي بمركز شابات الطيبة

9/4/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 أيلول( بترا )- اختتمت في مركز شابات لواء الطيبة، غربي إربد، اليوم الاثنين، فعاليات برنامج مهاراتي بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.
وقالت مديرة المركز، آلاء العذاربة، إن البرنامج الذي استمر لـ3 أيام تضمن تعريف المشاركات بمفهوم ومهارات التفكير الإبداعي والناقد، إضافة إلى التدريب على مهارات حل المشكلات والعمل المشترك بروح الفريق.
وأشارت إلى أهمية برنامج مهاراتي في بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتدريبهم على مهارات الاتصال والتواصل الفعال وكيفية تنمية هذه المهارات من خلال مجموعة من الأنشطة المنفذة ضمن البرنامج.
--(بترا)
أ غ / أز/ هـ ح
04/09/2023 19:50:32

MENAFN04092023000117011021ID1107005379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث