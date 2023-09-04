اجتماع يناقش مسودة قانون السياحة لسنة 2023

عمان 4 أيلول (بترا)- بحث اجتماع عقدته وزارة السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، مسودة قانون السياحة لسنة 2023.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات: السياحة والآثار، والثقافة، والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وجمعية درب الأردن، وجميع الجمعيات السياحية.

وقال أمين عام وزارة السياحة، الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي، وهو أحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن مسودة قانون السياحة عرضت على موقع الوزارة الإلكتروني للتشاور، مبينا أنه سيعقد اجتماع آخر مع جميع الجهات ذات العلاقة للاستماع الى ملاحظاتهم حول المسودة، والتشاور معهم للخروج بقانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.

وأوضح الدكتور حجازين أن مسودة القانون أخذت بعين الاعتبار التطور في الخدمات السياحية وتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الإجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت عليه في عام 2017، لا تلبي التوقعات.

وقال "جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية"، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.

وأشار الدكتور حجازين إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة "سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية" في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.

واستمع حجازين إلى جميع الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، مؤكداً أن الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار.

--(بترا)

ح خ/ن ح/ هـ ح

04/09/2023 19:48:39