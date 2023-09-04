‏عمان 4 أيلول (بترا) - مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين، افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف الزريقات، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم العلمي الخامس للتمريض تحت عنوان: "الابتكار في التمريض خارطة الطريق لقادة المستقبل" في كلية الأميرة منى، بحضور نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن خالد بني يونس.

وقالت عميد الكلية، العميد الطبيب خلود المطر، إن كلية الأميرة منى للتمريض تنظم اليوم العلمي الخامس، بمشاركة محاضرين متخصصين وخبراء في مجال الرعاية الصحية من الأردن ودول شقيقة وصديقة، مشيرةً إلى أن كلية الأميرة منى اسم مرتبط بتفاني سمو الأميرة منى الحسين الثابت في خدمات التعليم والصحة.

وأضافت العميد المطر أن اليوم العلمي سيكون بمثابة مصدر إلهام للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ويشكل فرصة لمشاركة الإنجازات والتطلعات المستقبلية للكلية لتحقيق الرؤية التي أنشئت من أجلها، بما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

ويهدف اليوم العلمي إلى تبادل المعرفة والأفكار والخبرات والمناقشات العلمية الأخرى من أجل إثراء المعرفة والفكر لدى الممرضين والطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وممثلين عن جهات حكومية ودولية، على معرضاً طبياً ضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية في مجال التمريض.

إلى جانب عروض تقديمية بعنوان: "الابتكار في التمريض"، وفقرات متنوعة أظهرت أهمية مهنة التمريض عبر التاريخ.

--(بترا)

ل م/ هـ ح

04/09/2023 19:32:10