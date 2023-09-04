شريم: زواج القاصرات مطروح للنقاش في لجنة المرأة النيابية

عمان 4 أيلول (بترا)- وفاء زيناتيه- قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، النائب مياده شريم، إن قضية "زواج القاصرات" ستكون ضمن قائمة القضايا المطروحة على طاولة الحوار في اللجنة؛ للخروج بتوصيات تحمي الفتيات من الزواج المبكر.

وأشارت شريم، خلال رعايتها لجلسة نقاشية نظّمتها جمعية النشميات الخيرية بعنوان: "زواج القاصرات"، اليوم الاثنين، إلى أن التقرير السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة الصادر في العام السابق 2022، يُظهر 5824 حالة زواج لفتيات دون سن الـ 18 عاما.

وأوضحت أن هذا الرقم يدعونا للتفكير مليّا لمعرفة أسباب الزواج في هذه السن، فضلا عن البحث عن السبل الممكنة للحدّ من الزواج المبكر، ابتداءً من التعديلات التشريعية ووصولًا الى توعية الأهالي والمجتمع بخطورة الزواج المبكر على الفتيات ومستقبلهنّ، خاصة في ظل ضرورة استكمال مسارهنّ التعليمي.

بدورها، قالت رئيسة جمعية النشميات الخيرية، أمل الدعجة، إن عقد هذه الجلسة يهدف إلى تعزيز التوعية والتأكيد على أهمية التعليم والتمكين الاقتصادي للفتيات؛ حيث أن زواجهنّ في سن مبكرة له تداعيات جسدية ونفسية يمكن أن تؤثر سلبًا على مستقبلهنّ.

وتناولت الجلسة، محورين، الأول حول "زواج القاصرات من منظور حقوقي والإجراءات الوطنية المعمول بها للحدّ منه"، والثاني عن "زواج القاصرات من منظور اجتماعي وصحيّ".

وأكّد المشاركون، في الجلسة النقاشية، التي حضرها عدد من النوّاب وممثلين من دائرة قاضي القضاة ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، أهمية عمل حمـلات توعيـة بمخـاطر الزواج المبكر تنخرط بها معظم الجهات ذات العلاقة والمؤثرة في الرأي العام، بالإضافة للعمل على جعل التعليم إلزاميا لحين إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية؛ الأمر الذي يُقلّل من فرص تزويج الفتيات قبل إكمال سن الثامنة عشرة، فقد أثبت الواقع أن الفتيات اللاتي تركنّ مقاعد الدراسة أكثر عرضة للزواج المبكر من غيرهنّ.

يُشار إلى أنه ووفقا لتقارير صحفية سابقة، فإن البيانات التفصيلية التي جاءت في تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2022، أظهرت انخفاضاً في أعداد عقود زواج لمن هن دون سن 18 عاما، حيث بلغت أعداد العقود 5824 عقداً عام 2022 وبنسبة 9.1 بالمئة من مجموع عقود الزواج العادي والمكرر، مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً بما نسبته 10.7 بالمئة من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر للعام نفسه.

وبحسب قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019، فإن المادة رقم 10 الفقرة (أ) تنص: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره"، والفقرة (ب) تنص: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقّق من توفّر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".

--(بترا)

وز/أز/ هـ ح

04/09/2023 19:24:01