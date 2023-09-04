الزراعة النيابية تناقش قضايا في قطاعي المياه والزراعة

عمان 4 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، برئاسة النائب محمد العلاقمة، اليوم الاثنين، تعديل تعرفة أسعار المياه، بحضور وزير المياه والري الدكتور محمد النجار وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة.

وأكد العلاقمة، في بداية الاجتماع، أهمية القطاع المائي في الأردن، داعيا إلى عدم تحميل المواطن أية أعباء مادية والبحث عن بدائل أخرى.

وطالب أعضاء اللجنة وزارة المياه بتوضيح مبررات أي توجه لتعديل تعرفة أسعار المياه والجهات والفئات التي يستهدفها، مؤكدين أن تعرفة المياه الحالية تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وأن أي تعديل عليها ستكون له انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي للأسر، مثلما دعوا إلى معالجة مشكلة الفاقد المائي وتشديد الرقابة على الآبار المخالفة.

من جانبه، قال الوزير النجار إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بتعديل تعرفة أسعار المياه، لكن هناك نيّة لتعديل التعرفة في العام المقبل بنسبة 4.6 بالمئة للقطاع المنزلي، مؤكدا أن التعديل لن يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

وبين أن تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة، وليس له علاقة بسداد أي ديون على قطاع المياه، مشيرا إلى أنه لن تطرأ أي زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويلها من ربع سنوية إلى شهرية.

وكشف الوزير النجار عن حجم الديون الرأسمالية المترتبة على قطاع المياه، التي تصل إلى 2,3 مليار دينار، مؤكدا أن الكلف التشغيلية مرتفعة جدا، ولا بد من إيجاد مصادر للمياه.

كما ناقشت اللجنة مطالب مزارعي وادي الأردن بإيصال المياه إلى وحداتهم الزراعية وإيجاد مضخات، وتعزيز خطوط المياه الحالية.

على صعيد متصل، ناقشت اللجنة تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومساعد الأمين لوزارة الزراعة للثروة النباتية أيمن العوران، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام.

وتطرق العلاقمة إلى أهمية القطاع الزراعي لما له من دور كبير في رفد خزينة الدولة، وتوفير فرص العمل للمواطنين رغم عزوف عدد كبير من الشباب الأردني عن العمل في القطاع.

وأشار إلى أهمية دعم الزراعة في الأردن باعتبارها تمثل الأمن الغذائي ما يتطلب دعم المزارع وإزالة جميع العقبات والتحديات أمامه، خاصة أننا على أبواب موسم زراعي جديد.

بدوره، أكد الشمالي أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، والجميع منحاز للقطاع لما له من أهمية في تأمين احتياجات المواطنين، وكان له دور بارز في جائحة كورونا.

وأكد أن القطاع يحظى باهتمام حكومي كبير، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي العمل والزراعة لتوفير كل ما شأنه أن يخدم هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشمالي إلى أنه بناء على اجتماع عقد في عام 2021 مع لجنة الزراعة النيابية ووزارتي الزراعة والعمل بحضور ممثلي القطاع الزراعي، جرى الاتفاق في حينه على آلية شفافة وواضحة لاستقدام العمالة غير الأردنية للقطاع الزراعي وسمح للمزارعين بأخذ احتياجاتهم من العمالة منذ ذلك الحين بحسب الحيازات التي تحددها وزارة الزراعة.

وقال إن العمالة الزراعية منذ عام 2021 بلغ عددها أكثر من 31 ألف عامل، وإن نصف هذا العمالة لم تجدد تصاريح عملها حتى اللحظة، مؤكدا أن القطاع الزراعي أكثر قطاع تتسرب منه العمالة غير الأردنية إلى القطاعات الأخرى، وأنه من غير المقبول تسرب هذه الأعداد دون ضبط لهذه المشكلة.

ولفت إلى قرار مجلس الوزراء بوقف باب الاستقدام من مطلع أيار الماضي ويستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بالمقابل سُمح للعمالة غير الأردنية التي جرى استقدامها قبل شباط عام 2021 بالانتقال بين القطاعات، ومنع الانتقال بعد هذا التاريخ للحفاظ على العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن ملف البطالة مؤرق للجميع، وأن ثقافة العيب لم تعد موجودة في صفوف الشباب في ظل توفير بيئة عمل آمنة وسليمة في أي قطاع، بالمقابل هناك أعداد كبيرة من العمالة غير الأردنية في سوق العمل.

من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية ضبط قطاع العمالة الوافدة وعدم استغلالها ضد المزارعين، داعين إلى دعم المزارعين وفتح المجال أمامهم لاستغلال المساحات الزراعية، خاصة غير المستغلة.

بدورهم، أشار المزارعون الحضور إلى حاجتهم لتعزيز العمالة الوافدة، مطالبين بضرورة مراعاة ظروفهم المعيشية والاقتصادية، خاصة في ظل زيادة تكاليف العمالة ومستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ هـ ح

04/09/2023 18:57:22