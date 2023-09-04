بلدية عجلون تباشر بإعادة تأهيل طريق عنجرة راجب

بلدية عجلون تباشر بإعادة تأهيل طريق عنجرة راجب
التاريخ
9/4/2023 2:35:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 4 أيلول (بترا)- باشرت بلدية عجلون الكبرى، بمشروع إعادة تأهيل طريق عنجرة راجب (سكرين)، بتكلفة 256 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن الشركة المنفذة للمشروع باشرت بكشط الطريق وتسويته وعمل الفرشيات اللازمة قبل تعبيده بالخلطة الساخنة، لإنجازه قبل بدء فصل الشتاء.
وأضاف أن المشروع يتضمن تعبيد الطريق بالخلطة الساخنة من المثلث الغربي وحتى مثلث أم الخشب بطول 2 كم، مشيرا إلى أن الطريق حيوي ويخدم أكثر من 13 قرية وتجمعا سكانيا.
وبين أن البلدية عملت على توسعة أطراف الشارع خصوصا المنعطفات الخطرة التي كانت تهدد حياة المواطنين، وشهدت حوادث مرورية متكررة، وإزالة الاعتداءات وإقامة جدران استنادية للحماية من تصدعات وانهيارات قد تحدث بفعل الأمطار.
وأضاف الزغول، أن هذا المشروع الخدمي السياحي يعد مطلبا ملحا لأهالي عنجرة والمناطق المحيطة منذ سنوات، إذ يؤدي إلى شلالات راجب، إضافة إلى أنه منفذ يوصل لبلدة ساكب دون المرور بوسط مدينة عنجرة التي تعاني من ازدحامات مرورية خانقة.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والشركة المنفذة للمشروع، وعدم ركن واصطفاف مركباتهم على جنبات الطريق في منطقة العمل للتسهيل على المقاول في تنفيذ الأعمال دون أي معيقات.
--(بترا)
ع ف/ن ح/رق
04/09/2023 18:37:56
MENAFN04092023000117011021ID1107005374
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