بلدية عجلون تباشر بإعادة تأهيل طريق عنجرة راجب

عجلون 4 أيلول (بترا)- باشرت بلدية عجلون الكبرى، بمشروع إعادة تأهيل طريق عنجرة راجب (سكرين)، بتكلفة 256 ألف دينار.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن الشركة المنفذة للمشروع باشرت بكشط الطريق وتسويته وعمل الفرشيات اللازمة قبل تعبيده بالخلطة الساخنة، لإنجازه قبل بدء فصل الشتاء.

وأضاف أن المشروع يتضمن تعبيد الطريق بالخلطة الساخنة من المثلث الغربي وحتى مثلث أم الخشب بطول 2 كم، مشيرا إلى أن الطريق حيوي ويخدم أكثر من 13 قرية وتجمعا سكانيا.

وبين أن البلدية عملت على توسعة أطراف الشارع خصوصا المنعطفات الخطرة التي كانت تهدد حياة المواطنين، وشهدت حوادث مرورية متكررة، وإزالة الاعتداءات وإقامة جدران استنادية للحماية من تصدعات وانهيارات قد تحدث بفعل الأمطار.

وأضاف الزغول، أن هذا المشروع الخدمي السياحي يعد مطلبا ملحا لأهالي عنجرة والمناطق المحيطة منذ سنوات، إذ يؤدي إلى شلالات راجب، إضافة إلى أنه منفذ يوصل لبلدة ساكب دون المرور بوسط مدينة عنجرة التي تعاني من ازدحامات مرورية خانقة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والشركة المنفذة للمشروع، وعدم ركن واصطفاف مركباتهم على جنبات الطريق في منطقة العمل للتسهيل على المقاول في تنفيذ الأعمال دون أي معيقات.

--(بترا)

ع ف/ن ح/رق

04/09/2023 18:37:56