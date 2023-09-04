عمان 4 أيلول (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن إطار التبادل الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة للعام الجامعي 2023-2024، ستبدأ صباح يوم الأربعاء المقبل ولغاية الساعة 12 ليلاً من يوم السبت 9 أيلول الحالي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط: مديرية البعثات، أن الإعلان يشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية، الذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية (العامة) للعام 2023 والتكميلية للعام 2022 في الفرع العلمي والفرع العلمي/الحقل الطبي، أو ما يعادلها (شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية) من داخل المملكة أو خارجها للعام الدراسي 2023 فقط بمعدل لا يقل عن 85 بالمئة.

وحثت الوزارة الطلبة على ضرورة الاطلاع على التفاصيل والإرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024، والموجودة على موقع مديرية البعثات من خلال الرابط المذكور والتي تتضمن شروط الوزارة والدول المانحة، وعدد المنح وتوزيعها على التخصصات والدول وتشمل كل من (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، أرمينيا، رومانيا)، إضافةً إلى الامتيازات التي تقدمها الدولة المانحة والوزارة، والتكاليف التي يتحملها الطالب.

كما يُعتمد معدل الثانوية العامة والألوية الجغرافية وعددها 51 لواء، والألوية الاعتبارية وعددها 3 ألوية (التعليم الخاص – الشهادات الأجنبية من داخل المملكة – الشهادات العربية والأجنبية من خارج المملكة) كأساس لعملية التنافس.

وبينت الوزارة، أنه تم توزيع وتحديد أعداد المنح لكل لواء عن طريق احتساب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 85 بالمئة فأعلى في كل لواء بالمقارنة مع إجمالي عدد الطلبة في جميع الألوية، حيث يمكن للطالب عند الدخول إلى برمجية تقديم الطلب التعرف على الدول والتخصصات التي يحق له المنافسة عليها في لوائه.

وأشارت إلى أن جميع الوثائق المطلوبة من الطالب (وثائق الملف الشخصي / وثائق الدولة) تقدم من الطالب المرشح بشكل نهائي ولا يطلب من الطالب تحضير أية وثيقة قبل الترشيح النهائي باستثناء وثيقة المعادلة للشهادات غير الأردنية.

وستقوم الوزارة بإعلان أسماء الطلبة المرشحين لهذه المنح، بعد إعلان قائمة القبول الموحد، حيث سيتم استثناء أي طالب يتم ترشيحه للقبول في نفس التخصص في إحدى الجامعات الأردنية من قائمة الترشيح للمنح الخارجية.

ونوهت الوزارة إلى أنه سواء كان قرار الطالب بالقبول أو الرفض للمنحة المرشح لها، فلن يتم ترشيحه لأي منحة خارجية أخرى حتى في حال استنكاف طالب من نفس اللواء.

وشددت على أنه يجب على الطالب الراغب بالتقدم للمنح المقدمة من الحكومة المصرية تعبئة طلب على منصة "ادرس في مصر" ضمن بوابة "تقديم طلب منحة - جامعي".

وأكدت الوزارة أن عملية الترشيح وإعلان أسماء الطلبة المرشحين يتم وفقاً لأعلى معايير الشفافية، وذلك من خلال نظام إلكتروني وبدون أي تدخل بشري، حيث يمكن لكل طالب أن يطلع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم في نفس اللواء الذي ينافس فيه، مبينة أنه على الطالب التقدم بالطلب من خلال جهاز الحاسوب ولا يمكن التقدم من خلال الهاتف.

--(بترا)

أ ر/ ف م/رق

04/09/2023 18:35:49