حوارية في الطفيلة حول الأجندة التشريعية للمرأة

حوارية في الطفيلة حول الأجندة التشريعية للمرأة
التاريخ
9/4/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 4 أيلول (بترا)- عقدت في مبنى تجمع لجان المرأة بمحافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، جلسة حوارية في إطار عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لإعداد وثيقة الأجندة التشريعية للمرأة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهم التشريعات التي تطالب اللجنة وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية بتعديلها وتطويرها لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص وزيارة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وتأتي الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع معهد تضامن في كافة محافظات المملكة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية وقادة المجتمعات المحلية وممثلي الهيئات الشبابية والنسوية والأكاديمية والإعلامية وأعضاء مجلس المحافظة.
وبدأت الجلسة التي حضرتها الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة ربى المطارنة، وقيادات نسوية في الطفيلة، بتعريف الإطار العام للأجندة التشريعية قدمتها مستشارة المشروع العين الأسبق فداء الحمود.
وبينت الحمود، أن هدف اللقاء هو التعرف على التحديات والأولويات التي تواجه المرأة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية، والعمل على تذليلها لتعزيز دور المرأة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحفظ لها كامل حقوقها.
ولفتت إلى محاور عمل اللجنة وأهمها، تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتدعيم قيم المجتمع واتجاهاته الإيجابية نحو المرأة، مؤكدة أهمية التشريع لحماية المرأة وتعزيز دورها على مختلف الصعد.
وعرضت للتعديلات التي أجريت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى الحاجة لتعديل تشريعات أخرى مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
بدورها، لفتت المطارنة، إلى أن التجمع يحرص بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على فتح باب النقاش والحوار حول التشريعات التي يقترح تعديلها أو تطويرها لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.
وقدمت مقررة التجمع في الطفيلة الدكتورة كوثر الشباطات، شرحا عن واقع المرأة في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجهها خاصة الاقتصادية وقلة فرص عمل، مؤكدة أن النساء حققن نجاحات كبيرة بقطاعات مختلفة.
--( بترا)
س م/ف م/رق
04/09/2023 18:21:21
MENAFN04092023000117011021ID1107005372
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