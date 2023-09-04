حوارية في الطفيلة حول الأجندة التشريعية للمرأة

الطفيلة 4 أيلول (بترا)- عقدت في مبنى تجمع لجان المرأة بمحافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، جلسة حوارية في إطار عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لإعداد وثيقة الأجندة التشريعية للمرأة.

وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهم التشريعات التي تطالب اللجنة وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية بتعديلها وتطويرها لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص وزيارة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع معهد تضامن في كافة محافظات المملكة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية وقادة المجتمعات المحلية وممثلي الهيئات الشبابية والنسوية والأكاديمية والإعلامية وأعضاء مجلس المحافظة.

وبدأت الجلسة التي حضرتها الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة ربى المطارنة، وقيادات نسوية في الطفيلة، بتعريف الإطار العام للأجندة التشريعية قدمتها مستشارة المشروع العين الأسبق فداء الحمود.

وبينت الحمود، أن هدف اللقاء هو التعرف على التحديات والأولويات التي تواجه المرأة، خاصة ما يتعلق بالجوانب التشريعية، والعمل على تذليلها لتعزيز دور المرأة من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحفظ لها كامل حقوقها.

ولفتت إلى محاور عمل اللجنة وأهمها، تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتدعيم قيم المجتمع واتجاهاته الإيجابية نحو المرأة، مؤكدة أهمية التشريع لحماية المرأة وتعزيز دورها على مختلف الصعد.

وعرضت للتعديلات التي أجريت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى الحاجة لتعديل تشريعات أخرى مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

بدورها، لفتت المطارنة، إلى أن التجمع يحرص بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، على فتح باب النقاش والحوار حول التشريعات التي يقترح تعديلها أو تطويرها لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وقدمت مقررة التجمع في الطفيلة الدكتورة كوثر الشباطات، شرحا عن واقع المرأة في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجهها خاصة الاقتصادية وقلة فرص عمل، مؤكدة أن النساء حققن نجاحات كبيرة بقطاعات مختلفة.

--( بترا)

س م/ف م/رق

04/09/2023 18:21:21

