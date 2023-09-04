تكريم المشاركين ببطولة العالم للمصارعة للشباب
التاريخ
9/4/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- نظم اتحاد المصارعة، حفل تكريم للمشاركين في بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عاما، والتي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة عالمية كبيرة.
وثمنت أمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، الجهود التي بذلها اتحاد المصارعة في استضافة الحدث، مؤكدة أن البطولة عكست صورة إيجابية على قدرة الأردن للتنظيم المثالي والنموذجي للأحداث الرياضية العالمية.
وقدمت السعيد شكرها لكافة الكوادر التي ساهمت في إنجاح البطولة، مشيدة بجهودهم ودورهم في إخراج نسخة مثالية حظيت باهتمام وتقدير الأوساط الدولية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، "إن تنظيم البطولة كان بمثابة التحدي للنجاح، واستطعنا أن ننجز كافة الترتيبات اللازمة خلال 20 يوما".
بدوره، ثمن نائب رئيس الاتحاد المهندس عبد الله قطيشات، اهتمام اللجنة الاولمبية بالبطولة، معتبراً أن هذا الأمر شكل حافزا مهما في تذليل كافة العقبات لاستضافة ناجحة ومثالية بشهادة جميع المشاركين الذين قدروا للأردن هذه الاستضافة النموذجية.
--(بترا)
ض ع/ف م/ر ق
04/09/2023 18:16:06
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