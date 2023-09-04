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تكريم المشاركين ببطولة العالم للمصارعة للشباب

9/4/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيلول (بترا)- نظم اتحاد المصارعة، حفل تكريم للمشاركين في بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عاما، والتي اختتمت منافساتها الأسبوع الماضي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة عالمية كبيرة.
وثمنت أمين عام اللجنة الاولمبية رنا السعيد، الجهود التي بذلها اتحاد المصارعة في استضافة الحدث، مؤكدة أن البطولة عكست صورة إيجابية على قدرة الأردن للتنظيم المثالي والنموذجي للأحداث الرياضية العالمية.
وقدمت السعيد شكرها لكافة الكوادر التي ساهمت في إنجاح البطولة، مشيدة بجهودهم ودورهم في إخراج نسخة مثالية حظيت باهتمام وتقدير الأوساط الدولية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارعة المهندس محمد العواملة، "إن تنظيم البطولة كان بمثابة التحدي للنجاح، واستطعنا أن ننجز كافة الترتيبات اللازمة خلال 20 يوما".
بدوره، ثمن نائب رئيس الاتحاد المهندس عبد الله قطيشات، اهتمام اللجنة الاولمبية بالبطولة، معتبراً أن هذا الأمر شكل حافزا مهما في تذليل كافة العقبات لاستضافة ناجحة ومثالية بشهادة جميع المشاركين الذين قدروا للأردن هذه الاستضافة النموذجية.
--(بترا)
ض ع/ف م/ر ق
04/09/2023 18:16:06

MENAFN04092023000117011021ID1107005371

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