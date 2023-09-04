الزراعة: بدء موسم عصر الزيتون 25 تشرين الأول المقبل

عمان 4 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الزراعة عن بدء موسم عصر ثمار الزيتون في 25 تشرين الأول المقبل، وذلك بناء على دراسات علمية وعملية للوزارة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن الكمية الكلية المتوقع إنتاجها من ثمار الزيتون للموسم تقدر بنحو 250 ألف طن، وسيجري تحويل 50 ألف طن منها للكبيس و200 ألف طن لغايات استخلاص الزيت، حيث من المتوقع أن ينتج عن هذه الكمية حوالي 33 ألف طن زيت.

وأشارت إلى أن حاجة السوق المحلي من زيت الزيتون تقدر بنحو 25 ألف طن، والكمية المتبقية والبالغة 8 آلاف طن ستكون لغايات التصدير وكمخزون محلي استراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مبينة أن أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم ستكون حول أسعار الموسم الماضي.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن على الصعيد المحلي والدولي، بالتعاون مع جميع القطاعات العاملة بهذا القطاع، مبينة أن نحو 20 بالمئة من المواطنين يعتمدون على هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتقدر قيمة الاستثمار فيه ما يزيد على 2 مليار دينار.

--(بترا)

رح/م ف/

04/09/2023 17:50:48