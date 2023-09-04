2817 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

عمان 4 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2817 طنا، منها 1772 طن خضار، و897 طن فواكه، و147طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و37، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 25 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/رق

04/09/2023 17:38:53