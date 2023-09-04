2817 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
التاريخ
9/4/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2817 طنا، منها 1772 طن خضار، و897 طن فواكه، و147طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و37، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 10 و30، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 25 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح/رق
04/09/2023 17:38:53
MENAFN04092023000117011021ID1107005369
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