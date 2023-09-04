مسؤولة يابانية: زيارة وزير الخارجية الياباني للأردن ناجحة ومثمرة
التاريخ
9/4/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- أكدت مسؤولة يابانية، أن زيارة وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا للأردن، وجولة الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني الرابعة، ناجحة ومثمرة وناقشت ملفات عديدة تهم البلدين.
وقالت نائب السكرتير الصحفي في وزارة الخارجية اليابانية، يوكيكو أوكانو، في لقاء مساء اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين، إن الزيارة بنيت على إنجازات حققها الجانبان، ومتابعة لمخرجات الزيارة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى طوكيو في نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، والاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وعرضت أوكانو لمخرجات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والقضايا التي ناقشتها في مختلف المجالات والمذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.
وأكدت استعداد بلادها لإجراء تقييم لمشروع المرحلة الثانية من برنامج "إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة"، خطوة بخطوة لبحث إمكانية الاستمرار في مراحل أخرى، إضافة إلى استمر اليابان بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الأردنية الأخرى.
وتحدثت عن مشروع التوأمة بين مدينتي السلط وهاغي اليابانية خاصة في ظل ما تتمتعان به من عراقة وتاريخ، إذ تحتضن السلط معرضا لمدينة هاغي يحاكي العلاقة المتبادلة بينهما.
وأشادت بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في استقبال وإيواء اللاجئين، مشيرة إلى أن اليابان يدعم الأردن في مجال دعم اللاجئين، مؤكدة أهمية الدورة الثانية للمنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في كانون الأول المقبل، بتعاون أردني ياباني.
وعرضت لبرنامج الوزير الياباني في جولته التي تشمل غدا، مصر، ثم السعودية، وأهمية القضايا التي تتناولها الجولة في تعزيز العلاقات والتعاون بين اليابان والدول العربية ومعالجة قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/رق
04/09/2023 17:37:20
MENAFN04092023000117011021ID1107005368
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