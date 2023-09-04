عمان 4 أيلول (بترا)- أكدت مسؤولة يابانية، أن زيارة وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا للأردن، وجولة الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني الرابعة، ناجحة ومثمرة وناقشت ملفات عديدة تهم البلدين.

وقالت نائب السكرتير الصحفي في وزارة الخارجية اليابانية، يوكيكو أوكانو، في لقاء مساء اليوم الاثنين مع عدد من الصحفيين، إن الزيارة بنيت على إنجازات حققها الجانبان، ومتابعة لمخرجات الزيارة المهمة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى طوكيو في نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، والاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وعرضت أوكانو لمخرجات الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين والقضايا التي ناقشتها في مختلف المجالات والمذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز منعة قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.

وأكدت استعداد بلادها لإجراء تقييم لمشروع المرحلة الثانية من برنامج "إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة"، خطوة بخطوة لبحث إمكانية الاستمرار في مراحل أخرى، إضافة إلى استمر اليابان بدعم الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الأردنية الأخرى.

وتحدثت عن مشروع التوأمة بين مدينتي السلط وهاغي اليابانية خاصة في ظل ما تتمتعان به من عراقة وتاريخ، إذ تحتضن السلط معرضا لمدينة هاغي يحاكي العلاقة المتبادلة بينهما.

وأشادت بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في استقبال وإيواء اللاجئين، مشيرة إلى أن اليابان يدعم الأردن في مجال دعم اللاجئين، مؤكدة أهمية الدورة الثانية للمنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في كانون الأول المقبل، بتعاون أردني ياباني.

وعرضت لبرنامج الوزير الياباني في جولته التي تشمل غدا، مصر، ثم السعودية، وأهمية القضايا التي تتناولها الجولة في تعزيز العلاقات والتعاون بين اليابان والدول العربية ومعالجة قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/رق

04/09/2023 17:37:20

