انطلاق عروض أسبوع الأفلام الايبيرية الأميركية بفيلم أرجنتين 1985
التاريخ
9/4/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- انطلقت عروض "أسبوع الأفلام الإيبيرية - الأميركية" مساء أمس الأحد، في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالفيلم الأرجنتيني الدرامي الطويل "أرجنتين 1985"، إخراج سانتياغو ميتري وإنتاج الأرجنتين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عام 2022.
وقال سفير جمهورية الأرجنتين المعتمد غير المقيم لدى الأردن سيبستيان زابالا، خلال حفل انطلاق "الأسبوع" الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع سفارات إسبانيا والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وبنما والأرجنتين وتشيلي، إن سفراء الدول المشاركة في أسبوع الأفلام من أميركا اللاتينية، وإسبانيا يجتمعون في هذه الفعالية ليتشاركوا ثقافات وحضارات ومدنيات بلدانهم بعد أن تشكلت بطريقة أو بأخرى مع شعوب الدول العربية.
وعبر السفير زابالا عن سعادته بتنظيم النسخة الأولى من هذا "الأسبوع" لتتبعها نسخ أخرى، ما يسهم بتعزيز العلاقات على مختلف الصعد بين هذه الدول والأردن وشعبه.
وجرى عرض فيلم "أرجنتين 1985" الذي تناول مواجهة محامين في معركة قانونية في مرحلة الديمقراطية خلال منتصف حقبة الثمانينيات ضد قادة الديكتاتورية العسكرية الدموية عن فترة الحكم العسكري للأرجنتين المنتهية عام 1983.
وكان الفيلم حاز على جائزتي غولدن غلوب الدولية لأفضل فيلم أجنبي، وغويا لأفضل فيلم آيبيرو-أميركي عام 2023، كما رُشح لعدة جوائز منها الأوسكار لأفضل فيلم روائي أجنبي، والبافتا لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية.
وتستمر فعاليات "الأسبوع" حتى يوم الثلاثاء 12 أيلول باستثناء أيام السابع والثامن والتاسع من الشهر المذكور.
ويعرض مساء اليوم في مقر الهيئة الفيلم الفنزويلي الكوميدي العائلي "ديكابريو من كوروزوباندو" من إخراج لويس أوكتافيان راهاموت، بالإسبانية مع ترجمة إلى الانجليزية، 2017، جمهورية فنزويلا البوليفارية.
كما ستعرض أفلام المكسيكي الكوميدي الدرامي "جيريمي" إخراج أنور صفا إنتاج 2015 المكسيك، والإسباني الدرامي "قانون البحر المتوسط" إخراج مارسيل بارينا، إنتاج 2021، إسبانيا واليونان، والبرتغالي الكوميدي الدرامي "باكاريتي" اخراج ألان ديبيرتون، إنتاج 2019، والبنمي الدرامي "اخرج إذا استطعت" إخراج ريكاردو أغيلار نافارو ومانويل "مانوليتو" رودريجيز، إنتاج 2016.
وتختتم عروض الأسبوع بالفيلم الدرامي "تشيلي 1976" إخراج مانويلا مارتيلي، إنتاج 2022، تشيلي والأرجنتين وقطر.
--(بترا)
م ت/م ف/رق
04/09/2023 17:30:23
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