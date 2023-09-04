عمان 4 أيلول (بترا)- انطلقت عروض "أسبوع الأفلام الإيبيرية - الأميركية" مساء أمس الأحد، في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالفيلم الأرجنتيني الدرامي الطويل "أرجنتين 1985"، إخراج سانتياغو ميتري وإنتاج الأرجنتين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عام 2022.

وقال سفير جمهورية الأرجنتين المعتمد غير المقيم لدى الأردن سيبستيان زابالا، خلال حفل انطلاق "الأسبوع" الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع سفارات إسبانيا والبرازيل والمكسيك وفنزويلا وبنما والأرجنتين وتشيلي، إن سفراء الدول المشاركة في أسبوع الأفلام من أميركا اللاتينية، وإسبانيا يجتمعون في هذه الفعالية ليتشاركوا ثقافات وحضارات ومدنيات بلدانهم بعد أن تشكلت بطريقة أو بأخرى مع شعوب الدول العربية.

وعبر السفير زابالا عن سعادته بتنظيم النسخة الأولى من هذا "الأسبوع" لتتبعها نسخ أخرى، ما يسهم بتعزيز العلاقات على مختلف الصعد بين هذه الدول والأردن وشعبه.

وجرى عرض فيلم "أرجنتين 1985" الذي تناول مواجهة محامين في معركة قانونية في مرحلة الديمقراطية خلال منتصف حقبة الثمانينيات ضد قادة الديكتاتورية العسكرية الدموية عن فترة الحكم العسكري للأرجنتين المنتهية عام 1983.

وكان الفيلم حاز على جائزتي غولدن غلوب الدولية لأفضل فيلم أجنبي، وغويا لأفضل فيلم آيبيرو-أميركي عام 2023، كما رُشح لعدة جوائز منها الأوسكار لأفضل فيلم روائي أجنبي، والبافتا لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية.

وتستمر فعاليات "الأسبوع" حتى يوم الثلاثاء 12 أيلول باستثناء أيام السابع والثامن والتاسع من الشهر المذكور.

ويعرض مساء اليوم في مقر الهيئة الفيلم الفنزويلي الكوميدي العائلي "ديكابريو من كوروزوباندو" من إخراج لويس أوكتافيان راهاموت، بالإسبانية مع ترجمة إلى الانجليزية، 2017، جمهورية فنزويلا البوليفارية.

كما ستعرض أفلام المكسيكي الكوميدي الدرامي "جيريمي" إخراج أنور صفا إنتاج 2015 المكسيك، والإسباني الدرامي "قانون البحر المتوسط" إخراج مارسيل بارينا، إنتاج 2021، إسبانيا واليونان، والبرتغالي الكوميدي الدرامي "باكاريتي" اخراج ألان ديبيرتون، إنتاج 2019، والبنمي الدرامي "اخرج إذا استطعت" إخراج ريكاردو أغيلار نافارو ومانويل "مانوليتو" رودريجيز، إنتاج 2016.

وتختتم عروض الأسبوع بالفيلم الدرامي "تشيلي 1976" إخراج مانويلا مارتيلي، إنتاج 2022، تشيلي والأرجنتين وقطر.

--(بترا)

م ت/م ف/رق

04/09/2023 17:30:23