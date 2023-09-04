الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في عمان
التاريخ
9/4/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 4 أيلول (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل في عمان ، روجيل بن موشيه راحمان، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
ف م/ف ق
04/09/2023 17:28:31
MENAFN04092023000117011021ID1107005366
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