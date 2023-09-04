عمّان 4 أيلول (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل في عمان ، روجيل بن موشيه راحمان، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.

--(بترا)

ف م/ف ق

04/09/2023 17:28:31