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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي في عمان

9/4/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 4 أيلول (بترا)- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين بالوكالة، السفير حازم الخطيب، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل في عمان ، روجيل بن موشيه راحمان، سفيراً مُعتمداً ومُقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
ف م/ف ق
04/09/2023 17:28:31

MENAFN04092023000117011021ID1107005366

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