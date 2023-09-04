طبيب أردني يحصل على أعلى الدرجات بامتحان المزاولة بأميركا

الرمثا 4 أيلول (بترا)-حصل الطبيب الأردني سعد البطاينة، خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا، على أعلى الدرجات في امتحان USMLE الأميركي لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة" مسجلا انجازا متميزا.

وحصل البطاينة، على علامة 275 في امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2-ck، التي تنافس عليها عدد من الأطباء على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال تكريم الطبيب البطانية، اليوم الاثنين، إن الجامعة تولي كل الاهتمام للطلبة المتميزين، وتدعمهم وتحثهم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنجاح، للارتقاء والنهوض بجامعتهم ووطنهم إلى أعلى المستويات، مضيفًا أن الجامعة هي محطة الانطلاق الأقوى للطلبة.

وأشار السالم، إلى أهمية إنجاز البطاينة الذي رفع اسم الجامعة والوطن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا سياسة الجامعة في تحفيز الإبداع والتميز، المنبثقة من خطتها الاستراتيجية في التوجه نحو العالمية.

بدوره عبَّر البطاينة، عن فخره بحصوله على أعلى الدرجات، موضحًا أن الامتحان هو عبارة عن امتحان الترخيص الطبي الأميركي أو اختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، وهو امتحان من ثلاث خطوات للترخيص الطبي في الولايات المتحدة.

وثمَّن البطاينة، دور جامعة العلوم التي كانت الداعم الأساسي في اجتياز هذا الامتحان الذي يعد من أصعب الامتحانات لممارسة مهنة الطب بأميركا.

يشار إلى أن الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتياز هذا الاختبار قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة.

--(بترا)

ب و/ ف م/ف ق

04/09/2023 17:22:56