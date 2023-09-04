طبيب أردني يحصل على أعلى الدرجات بامتحان المزاولة بأميركا

طبيب أردني يحصل على أعلى الدرجات بامتحان المزاولة بأميركا
التاريخ
9/4/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرمثا 4 أيلول (بترا)-حصل الطبيب الأردني سعد البطاينة، خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا، على أعلى الدرجات في امتحان USMLE الأميركي لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة" مسجلا انجازا متميزا.
وحصل البطاينة، على علامة 275 في امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2-ck، التي تنافس عليها عدد من الأطباء على مستوى العالم.
وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال تكريم الطبيب البطانية، اليوم الاثنين، إن الجامعة تولي كل الاهتمام للطلبة المتميزين، وتدعمهم وتحثهم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنجاح، للارتقاء والنهوض بجامعتهم ووطنهم إلى أعلى المستويات، مضيفًا أن الجامعة هي محطة الانطلاق الأقوى للطلبة.
وأشار السالم، إلى أهمية إنجاز البطاينة الذي رفع اسم الجامعة والوطن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا سياسة الجامعة في تحفيز الإبداع والتميز، المنبثقة من خطتها الاستراتيجية في التوجه نحو العالمية.
بدوره عبَّر البطاينة، عن فخره بحصوله على أعلى الدرجات، موضحًا أن الامتحان هو عبارة عن امتحان الترخيص الطبي الأميركي أو اختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، وهو امتحان من ثلاث خطوات للترخيص الطبي في الولايات المتحدة.
وثمَّن البطاينة، دور جامعة العلوم التي كانت الداعم الأساسي في اجتياز هذا الامتحان الذي يعد من أصعب الامتحانات لممارسة مهنة الطب بأميركا.
يشار إلى أن الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتياز هذا الاختبار قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة.
--(بترا)
ب و/ ف م/ف ق
04/09/2023 17:22:56
MENAFN04092023000117011021ID1107005365
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