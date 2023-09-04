اتفاقية لإنشاء مصنع ثامن للصناعات الغذائية

عمان 4 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي، لإنشاء المصنع الثامن للصناعات الغذائية.

ويأتي إنشاء المصنع، ضمن باكورة المصانع التي ستصل إلى 9 مصانع قبل نهاية العام، وتشمل مصانع لتجفيف وتفريز الخضار والفواكه، حيث سيعمل المصنع على تصنيع نبات استيفيا من مصادر محلية، وهو منتج بديل للسكر وقليل السعرات الحرارية، وسيساعد في تقليل استيراد السكر التقليدي الذي يبلغ 100 ألف طن سنويا، إضافة إلى توسيع نطاق هذه الزراعة محليا من خلال توفير فرص التسويق والتصنيع للمزارعين.

وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى أهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب على الإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة، ما يسهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف وغيرها.

وبين الحنيفات، أن الصناعات الزراعية تحفز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز وتسويق المنتجات الزراعية، ما يمكن من تعزيز الإنتاج والابتكار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.

من جانبه، ثمن ممثل شركة البداية، عميد العايد تعاون الوزارة وسرعة إجراءاتها وانفتاحها على الاستثمار من خلال تشجيع الصناعات الغذائية، مبينا أن منتج استيفيا يصنف على أنه الأكثر رواجا، ويعتبر بديلا صحيا للسكر الأبيض.

--(بترا)

رح/ف م/رق

04/09/2023 17:15:02