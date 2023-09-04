اتفاقية لإنشاء مصنع ثامن للصناعات الغذائية

اتفاقية لإنشاء مصنع ثامن للصناعات الغذائية
التاريخ
9/4/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي، لإنشاء المصنع الثامن للصناعات الغذائية.
ويأتي إنشاء المصنع، ضمن باكورة المصانع التي ستصل إلى 9 مصانع قبل نهاية العام، وتشمل مصانع لتجفيف وتفريز الخضار والفواكه، حيث سيعمل المصنع على تصنيع نبات استيفيا من مصادر محلية، وهو منتج بديل للسكر وقليل السعرات الحرارية، وسيساعد في تقليل استيراد السكر التقليدي الذي يبلغ 100 ألف طن سنويا، إضافة إلى توسيع نطاق هذه الزراعة محليا من خلال توفير فرص التسويق والتصنيع للمزارعين.
وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى أهمية الصناعات الزراعية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب على الإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، من خلال زيادة النشاط الاقتصادي على مستوى المزرعة، ما يسهم في زيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف وغيرها.
وبين الحنيفات، أن الصناعات الزراعية تحفز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة وربط المزارعين بالأسواق من خلال تجهيز وتسويق المنتجات الزراعية، ما يمكن من تعزيز الإنتاج والابتكار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.
من جانبه، ثمن ممثل شركة البداية، عميد العايد تعاون الوزارة وسرعة إجراءاتها وانفتاحها على الاستثمار من خلال تشجيع الصناعات الغذائية، مبينا أن منتج استيفيا يصنف على أنه الأكثر رواجا، ويعتبر بديلا صحيا للسكر الأبيض.
--(بترا)
رح/ف م/رق
04/09/2023 17:15:02
MENAFN04092023000117011021ID1107005364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.