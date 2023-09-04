الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة طارئة لمخرج جسر الموجب

عمان 4 أيلول (بترا)- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة واللازمة لحماية مخرج جسر الموجب، الذي تضرر جراء السيول خلال الموسم المطري الأخير.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن وادي الموجب شهد تدفقا عاليا للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/ البحر الميت، محدثا أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي وانجرافا اسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة ما يشكل خطرا على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.

وأشارت إلى أنها بدأت بفتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل، ومعالجة الانجراف الحاصل أسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.

يذكر أن وادي الموجب من أكبر روافد البحر الميت، بعد نهر الأردن، ويبدأ من منطقة اللجون (شرقي الكرك.) ويجري لمسافة 25 كيلو متراً في الاتجاه الشمالي – الغربي، حتى التقائه بوادي السعيدة، ثم ينعطف نحو الغرب، باتجاه البحر الميت، حيث يلتقي قبل مصبه بثلاثة كيلومترات بوادي الهيدان ليبلغ طوله الإجمالي 80 كلم.

--(بترا)

م ح/م ف/رق

04/09/2023 16:53:30