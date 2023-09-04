الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة طارئة لمخرج جسر الموجب

الأشغال تبدأ بتنفيذ أعمال صيانة طارئة لمخرج جسر الموجب
التاريخ
9/4/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة واللازمة لحماية مخرج جسر الموجب، الذي تضرر جراء السيول خلال الموسم المطري الأخير.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن وادي الموجب شهد تدفقا عاليا للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/ البحر الميت، محدثا أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي وانجرافا اسفل بلاطة مخرج العبارات القائمة ما يشكل خطرا على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.
وأشارت إلى أنها بدأت بفتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل، ومعالجة الانجراف الحاصل أسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.
يذكر أن وادي الموجب من أكبر روافد البحر الميت، بعد نهر الأردن، ويبدأ من منطقة اللجون (شرقي الكرك.) ويجري لمسافة 25 كيلو متراً في الاتجاه الشمالي – الغربي، حتى التقائه بوادي السعيدة، ثم ينعطف نحو الغرب، باتجاه البحر الميت، حيث يلتقي قبل مصبه بثلاثة كيلومترات بوادي الهيدان ليبلغ طوله الإجمالي 80 كلم.
--(بترا)
م ح/م ف/رق
04/09/2023 16:53:30
MENAFN04092023000117011021ID1107005363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.