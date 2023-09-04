عمان 4 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الصحة، في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور الأمينين العامين لوزارة الصحة رائد الشبول وإلهام خريسات، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول مديرية شؤون الموظفين بالوزارة، حسابات الأمانات، مركز صحي أبو علندا الشامل، مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، التكافل الاجتماعي، دوام أطباء الأسنان في المراكز الصحية، مديرية ذوي الإعاقة والصحة النفسية، مديريتي صحة إربد ومادبا.

إلى جانب، مستشفيات: الكرامة للتأهيل النفسي، الشيخ محمد بن زايد - العقبة، الأمير حسين - عين الباشا، جميل التوتنجي، الأميرة بسمة التعليمي، ومراكز صحة: شفا بدران، إصلاح وتأهيل جويدة، الأميرة بسمة الشامل، اليادودة الأولى.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة أوصت باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، ومتابعة تحصيل ما تبقى منها، ومتابعة وتنفيذ توصيات اللجان المشكلة سابقا لتصويب المخالفات، وتشكيل لجنة مشتركة بخصوص بعض الاستيضاحات العالقة، على أن تزود اللجنة المالية النيابية بنتائج أعمالها خلال شهر.

وقال إن اللجنة تنتظر صدور قرار التحكيم النهائي لمتابعة المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بالعطاء الخاص بإنشاء مركز صحي دير علا.

وبين السليحات أنه سيجري متابعة المباني المهجورة والمملوكة لوزارة الصحة في لواء المزار الجنوبي، مع وزارة المالية لبيان مدى إمكانية الاستفادة منها، مشيرا إلى أنه جرى تحويل ملف مخالفات بنك الدم / مديرية صحة محافظة إربد، إلى هيئة النزاهة ومُكافحة الفساد.

من جانبهما، أكد الشبول والخريسات أن وزارة الصحة تمضي قدما في متابعة المخالفات للعمل على إنهائها بشكل كامل، بتنسيق مشترك مع ديوان المحاسبة، موضحين أن الوزارة شكلت عدة لجان لمتابعة هذه المخالفات.

بدورهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، تيسير كريشان، ناجح العدوان، عمر النبر، ضرار الحراسيس، زيد العتوم، علي الطراونة، ضرورة العمل على إغلاق جميع المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

04/09/2023 16:31:04