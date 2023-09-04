بلدية الفحيص تتعامل مع انهيار جدار استنادي بمنطقة البساتين

الفحيص 4 أيلول (بترا)- وجدي النعيمات- تعاملت بلدية الفحيص اليوم الاثنين، مع انهيار جدار استنادي تحت التأسيس في منطقة البساتين دون وقوع إصابات أو أضرار في المباني المجاورة.

وقال رئيس البلدية عمر العكروش لوكالة الأنباء الاردنية، إن البلدية عملت على طرح عطاء لبناء جدار استنادي لحماية شارع البساتين بطول 20 مترا وارتفاع 6 امتار، لافتا ان هناك اعمال حفر للبناء قريبة من الشارع أدت الى انزلاق صخرة وانهيار الجدار .

وأضاف أنه تم إخلاء المبنى القريب من الجدار من ساكنيه بالتعاون مع متصرفية لواء ماحص والفحيص ومديرية الدفاع المدني كإجراء احترازي تحسبا الى أي طارئ، مؤكدا ان البلدية ستباشر فورا بإعادة بنائه قبل بدء الموسم المطري للحفاظ على بنية الشارع ومنع التربة من الانزلاق .

ودعا العكروش مستخدمي الطريق الى أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على سلامتهم الى حين الانتهاء من أعمال البناء.

--(بترا)

ون/ف ق

04/09/2023 16:28:05