4 ميداليات برونزية حصيلة الأردن في بطولة آسيا للناشئين بالتايكواندو
التاريخ
9/4/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 4 أيلول (بترا)- أضاف المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو، ميداليتين برونزيتين جديدتين للأردن، في منافسات بطولة أسيا التي اختتمت اليوم الاثنين في لبنان.
وجاءت الميداليتان عن طريق اللاعبين محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ورزان الرواشدة (وزن تحت 63 كغم).
وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم)، حققا أمس الأحد ميداليتن برونزيتين ليرتفع رصيد الأردن إلى 4 ميداليات في ختام البطولة.
--(بترا)
خ خ/رق
04/09/2023 16:20:54
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