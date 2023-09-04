عمان 4 أيلول (بترا)- نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، اليوم الاثنين، دورة للتعريف بالمهارات الأساسية اللازمة لكيفية تقديم الإسعافات الأولية للبدو الرحل في منطقة الحسا.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الدورة تأتي ضمن برنامج الرعاية الطبية المنبثق عن الدراسة التي أجراها الصندوق، والهادفة إلى تحديد أبرز متطلبات واحتياجات البدور الرحل، واستكمالا للفعاليات الصحية التي نفذها الصندوق سابقا لخدمة أبناء البادية الأردنية.

وأوضح الفايز، أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين من البدو الرحل بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، وفهم ومعرفة طرق التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تصرف عاجل وسريع لحين وصول الطاقم الطبي أو نقل المصاب إلى المستشفى.

وبين مدير الصندوق، أن التدريب على تقديم الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط على إنقاذ حياة المصاب، بل يساعد في تقليل احتمالية حدوث مضاعفات أو عجز دائم للمريض، وعلى العكس، حين يتطوع أحدهم لتقديم المساعدة بشكل خاطئ قد يؤدي ذلك إلى تضاعف الإصابة أو سوء الحالة، ولذلك جاءت هذه الدورة لتدريب المشاركين على مهارات الإسعافات الأولية بالشكل الصحيح والأمثل، خاصة وأن البدو يتنقلون في أعماق الصحراء، وبعيدين عن المراكز الطبية والصحية.

وتتناول الدورة التي شارك فيها 22 شخصا، موضوعات، تعريف الإسعافات الأولية وكيفية إجرائها للكبار والصغار، التمييز بين أنواع الإسعافات الأولية ومعرفة كيفية إجراء إسعافات أولية للحروق والكسور والنزيف واللدغ والتشنجات وغيرها، والتصرف اللازم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها.

وفي نهاية الدورة، جرى توزيع حقائب طبية للمشاركين، تحتوي على المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المسعف للتعامل مع الإصابات والحالات المرضية.

يشار إلى أن جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، تقدم خدماتها الإنسانية في مختلف مناطق المملكة، وتعتبر شريكا استراتيجيا للصندوق في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي يعمل عليها لخدمة أبناء الأردنية.

--(بترا)

ف م/ف ق

04/09/2023 16:18:40