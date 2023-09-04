تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

لندن 4 أيلول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، مقابل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، بينما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 262ر1 دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو عند 169ر1 يورو.

--(بترا)

رش/رق

04/09/2023 16:14:17