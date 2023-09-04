تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
التاريخ
9/4/2023 2:35:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 4 أيلول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، مقابل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، بينما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 262ر1 دولار، بينما ارتفع مقابل اليورو عند 169ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
04/09/2023 16:14:17
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