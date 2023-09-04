ملتقى البرلمانيات يلتقي رئيسة الاتحاد النسائي

عمان 4 أيلول (بترا)- عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، في دار مجلس النواب، اليوم الاثنين، لقاء مع رئيسة الاتحاد النسائي، لانا كريشان استمعت خلاله إلى أهم مطالب الاتحاد، وآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بموضوع المرأة داخل الاتحاد.

وقالت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، في اللقاء الذي حضره عدد من نساء الاتحاد يمثلن عدة محافظات، إن كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة أكد أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ودعت، خلال اللقاء المخصص لبحث العوائق والتحديات التي تواجه النساء الرياديات في الاتحاد، إلى ضرورة مشاركة السيدات رؤساء الاتحاد في المحافظات، بصنع القرار على المستويين الوطني والمحلي.

وشددت البدول على أهمية عرض التجارب الناجحة للنساء الرياديات من المحافظات، وتشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المحلية، والعمل سويا على وضع خطط وحلول موضوعية تستند إلى الفرص والميزات التفضيلية على مستوى المحافظات.

بدورها، عرضت لانا كريشان التحديات والعقبات القابعة أمام النهوض بواقع الاتحاد النسائي، والمتمثلة بتقليص المخصصات التي كانت ممنوحة للاتحاد، وضعف المشاريع الموجهة للاتحاد والجمعيات.

وقالت إن رؤية الاتحاد النسائي، الذي يشمل جميع المحافظات عبر 200 جمعية نسائية، تتمحور حول تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بشكل تدريجي، مؤكدة أهمية دعم الجمعيات النسائية من مختلف الجهات، وهو ما يُسهم في تحقيق رؤية الاتحاد في تمكين المرأة.

من جهتهن، أكدت النواب: عبير الجبور وهادية السرحان وفليحة الخضير وفايزة عضيبات وآمال الشقران، أن الملتقى ملتزم بمتابعة البحث عن السبل الكفيلة تجاه التحديات وتذليل الصعوبات أمام الاتحاد النسائي.

وأشرن إلى أن الملتقى بصدد عقد اجتماعات، وتنظيم زيارات ميدانية، للخروج بتصورات واضحة تحدد مسار الملتقى المقبل بهذا الشأن.

من ناحيتهن، تحدثت عضوات الاتحاد النسائي عن دور المرأة الفعال في القطاعات المختلفة، مؤكدات أهمية مواصلة دعم القطاع النسائي.

كما أشدن بدور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في التواصل مع الاتحاد، والاهتمام بالقطاع النسائي.

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

04/09/2023 16:12:35