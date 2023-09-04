فوز فريق الطفيلة بالمركز الأول في مشروع قصة مجتمعي

الطفيلة 4 أيلول (بترا)- فاز فريق محافظة الطفيلة التطوعي، بالمركز الأول في مشروع "قصة مجتمعي"، الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع واستهدف 7 محافظات.

وجاء فوز الفريق عن قصة مصورة بعنوان " البربيطة القرية البائسة "، ركزت على معاناة سكان البربيطة من مشكلة عدم وجود شبكة لمياه الشرب لخدمتهم، ما اضطرهم إلى استخدام مياه بئر جوفية غير صالحة.

كما فاز الفريق أيضا بجائزتي الفريق الملهم وأفضل تنسيق، في المشروع الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمان.

وقال أعضاء الفريق: عمر البدور، ورنا السبايلة، ودرة المحيسن، وآلاء الربيحات، وأحمد السعودي، ومروى الربابعة إنهم أعدوا القصة باستخدام هواتفهم وبتكاليف متواضعة بعد تلقيهم تدريبات حول استخدام الأدوات الرقمية في سرد قصصهم لمعالجة مشاكل مجتمعاتهم.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، دعم المجلس للمبادرات الشبابية المجتمعية، لافتا إلى إعداد دراسة لإيجاد مشروع تمديد خط مياه لمنطقة البربيطة، وتزويد مدارسها بـ 14 مكيفا إلى جانب التنسيق لإيصال المياه من خلال صهاريج المياه.

يشار إلى أن المشروع استمر 8 أشهر ، وشارك به 36 شابا وشابة من محافظات: الطفيلة، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، والمفرق، وعجلون.

--(بترا)

س م/ن ح/ف ق

04/09/2023 16:10:03

